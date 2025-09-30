Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
30 сентября 2025, 12:55 | Обновлено 30 сентября 2025, 13:25
Лис продолжает побеждать: после Рыбакиной Ева прошла Кесслер и далее встретится с Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине определена первая пара 1/4 финала.

Представительница Германии Ева Лис (WTA 66), которая родилась в Киеве, поборется против второй сеяной и действующей чемпионки Коко Гауфф (США, WTA 3).

Лис проводит ударную неделю. Она уже выиграла четыре матча и на своем пути прошла: Чжан Руин, Иву Йович, Елену Рыбакину и Маккартни Кесслер.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

23-летняя Ева впервые в карьере вышла в четвертьфинал соревнований категории WTA 1000.

Гауфф продолжает защиту прошлогоднего трофея. В 1/8 финала она справилась с Белиндой Бенчич. На счету Коко в Пекине также победы над Камилой Рахимовой и Лейлой Фернандес.

Для Гауфф это будет 20-й четвертьфинал на тысячниках в карьере. Ранее Коко ни разу не играла против Евы.

WTA 1000 Пекин. 1/4 финала

Ева Лис – Маккартни Кесслер – 4:6, 6:1, 6:2
Белинда Бенчич [15] – Коко Гауфф [2] – 6:4, 6:7 (4:7), 2:6

Видеообзор матча Лис – Кесслер

Видеообзор матча Бенчич – Гауфф

Инфографика

WTA Пекин Коко Гауфф Ева Лис Маккартни Кесслер Белинда Бенчич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
