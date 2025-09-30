Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Лис продолжает побеждать: после Рыбакиной Ева прошла Кесслер и далее встретится с Гауфф
На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине определена первая пара 1/4 финала.
Представительница Германии Ева Лис (WTA 66), которая родилась в Киеве, поборется против второй сеяной и действующей чемпионки Коко Гауфф (США, WTA 3).
Лис проводит ударную неделю. Она уже выиграла четыре матча и на своем пути прошла: Чжан Руин, Иву Йович, Елену Рыбакину и Маккартни Кесслер.
23-летняя Ева впервые в карьере вышла в четвертьфинал соревнований категории WTA 1000.
Гауфф продолжает защиту прошлогоднего трофея. В 1/8 финала она справилась с Белиндой Бенчич. На счету Коко в Пекине также победы над Камилой Рахимовой и Лейлой Фернандес.
Для Гауфф это будет 20-й четвертьфинал на тысячниках в карьере. Ранее Коко ни разу не играла против Евы.
WTA 1000 Пекин. 1/4 финала
Ева Лис – Маккартни Кесслер – 4:6, 6:1, 6:2
Белинда Бенчич [15] – Коко Гауфф [2] – 6:4, 6:7 (4:7), 2:6
Видеообзор матча Лис – Кесслер
Видеообзор матча Бенчич – Гауфф
Инфографика
