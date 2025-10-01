Без нейтралок. Фиаско Андреевой: известна еще одна пара 1/4 финала в Пекине

На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) определена еще одна пара 1/4 финала по итогам двух матчей четвертого раунда в верхней части сетки.

Чешка Линда Носкова выбила нейтралку Анастасию Потапову в двух сетах. 20-летняя Линда стала самой молодой чешкой, которой удалось дойти до четвертьфинала в Пекине. Для Носковой это будет второй четвертьфинал на тысячниках в карьере.

81-я ракетка мира Сонай Картал сотворила сенсацию, в трех сетах наказав четвертую сеяную Мирру Андрееву за 2.5 часа. Картал впервые в карьере одержала победу над представительницей топ-10 рейтинга WTA. Сонай во второй раз добралась до 1/4 финала на уровне Тура.

В Пекине больше не осталось россиянок. Потапова и Андреева были последними.

Носкова и Картал образовали третью четвертьфинальную пару. Днем ранее состоялись поединки четвертого круга в нижней части сетки, по итогам которых были определены четыре четвертьфиналистки: Ева Лис – Коко Гауфф, Жасмин Паолини – Аманда Анисимова.

1 октября в Пекине состоятся еще две встречи 1/8 финала в верхней части сетки: Ига Свентек – Эмма Наварро, Марта Костюк – Джессика Пегула.

WTA 1000 Пекин. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Эмма Наварро [16]

Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [5]

Мирра Андреева [4] – Сонай Картал – 5:7, 6:2, 5:7

Анастасия Потапова – Линда Носкова [26] – 2:6, 4:6

Видеообзор матча Андреева – Картал

Видеообзор матча Потапова – Носкова

Инфографика