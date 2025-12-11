Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Калинина в статусе андердога выбила 4-ю сеяную с турнира WTA 125 в Лиможе
WTA
11 декабря 2025, 02:56 | Обновлено 11 декабря 2025, 03:02
Калинина в статусе андердога выбила 4-ю сеяную с турнира WTA 125 в Лиможе

Ангелина на соревнованиях во Франции в трех сетах одолела Сонай Картал в матче 1/8 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Лиможе, Франция.

В 1/8 финала украинка в трех сетах переиграла представительницу Великобритании Сонай Картал (WTA 69) за 2 часа и 10 минут.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении, 1/8 финала

Сонай Картал (Великобритания) [4] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:7 (4:7), 6:1, 1:6

В первой партии Ангелина отыгралась со счета 1:4, когда уступала с одним брейком.

Калинина провела первое очное противостояние против Картал. Ее следующей оппоненткой будет Алиша Паркс (США, WTA 85). На старте Лиможа Ангелина уверенно разобралась с Катинкой фон Дайхманн.

Калинина проводит первые соревнования с июня 2025 года. Калинина впервые с февраля сыграет в четвертьфинале турнира – тогда она добралась до этой стадии на WTA 250 в Клуж-Напоке.

Ангелина Калинина Сонай Картал WTA Лимож
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
