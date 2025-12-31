Спортивный директор Наполи прокомментировал потенциальный трансфер Довбика

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Италия
31 декабря 2025, 10:39 | Обновлено 31 декабря 2025, 11:38
Джованни Манна сообщил, что неаполитанский клуб не рассматривает приобретение украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна отреагировал на информацию о возможном приобретении форварда итальянской «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика:

«Чего конкретно нам следует ожидать от трансферного рынка? Мы хотели бы вознаградить работу главного тренера Конте и игроков, повысив уровень команды, не нарушая при этом её баланс.

Я не знаю, удастся ли нам это, но мы постараемся. Январь всегда связан с рисками. Возможен ли трансфер Довбика? В данный момент это нецелесообразно, мы не рассматриваем такой вариант.

Чтобы приобрести игрока, нужно найти для него место в составе. Для нас это парадокс, учитывая наше финансовое состояние и стабильность. Президент и генеральный директор Кьявелли работают над трансферами, именно они вывели клуб на такие высоты».

Ранее авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что форвард сборной Украины может продолжить карьеру в составе «Наполи», «Милана» или «Комо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Трубина и Судакова. Бенфика оформила трансфер
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Новости для Трубина и Судакова: экс-игрок Шахтера может сменить клуб
Николай Тытюк Источник: areanapoli.it
