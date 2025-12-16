Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Калининой после триумфа в Лиможе

15 декабря женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

На прошлой неделе девушки разыграли трофей соревнований WTA 125 в Лиможе, Франция.

Победительницей в Лиможе стала украинская теннисистка Ангелина Калинина. Калинина стартовала на турнире со 155-го места, а с понедельника является 127-й ракеткой мира.

Никаких сдвигов в топ-10 рейтинга WTA не произошло. Изменения начались с 51-й позиции, на которую поднялась полуфиналистка Лиможа Кристина Букша.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки в рейтинге WTA