  Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Калининой после триумфа в Лиможе
WTA
16 декабря 2025, 18:01
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Калининой после триумфа в Лиможе

Ангелина поднялась на 127-е место благодаря чемпионству на турнире WTA 125 во Франции

Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Калининой после триумфа в Лиможе
WTA. Ангелина Калинина

15 декабря женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

На прошлой неделе девушки разыграли трофей соревнований WTA 125 в Лиможе, Франция.

Победительницей в Лиможе стала украинская теннисистка Ангелина Калинина. Калинина стартовала на турнире со 155-го места, а с понедельника является 127-й ракеткой мира.

Никаких сдвигов в топ-10 рейтинга WTA не произошло. Изменения начались с 51-й позиции, на которую поднялась полуфиналистка Лиможа Кристина Букша.

Топ-10 рейтинга WTA

Украинки в рейтинге WTA

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
