Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Калининой после триумфа в Лиможе
Ангелина поднялась на 127-е место благодаря чемпионству на турнире WTA 125 во Франции
15 декабря женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.
На прошлой неделе девушки разыграли трофей соревнований WTA 125 в Лиможе, Франция.
Победительницей в Лиможе стала украинская теннисистка Ангелина Калинина. Калинина стартовала на турнире со 155-го места, а с понедельника является 127-й ракеткой мира.
Никаких сдвигов в топ-10 рейтинга WTA не произошло. Изменения начались с 51-й позиции, на которую поднялась полуфиналистка Лиможа Кристина Букша.
Топ-10 рейтинга WTA
Украинки в рейтинге WTA
