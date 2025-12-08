Первый матч за полгода. Калинина разгромила стартовую соперницу в Лиможе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) успешно стартовала на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромно переиграла Катинку фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 222) за 1 час и 11 минут.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении, 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) – 6:2, 6:2

Калинина провела второе очное противостояние против фон Дайхманн. В 2018 году Ангелина справилась с Катинкой в первом круге US Open.

Калинина провела первый матч за полгода – 2 июня украинка не сумела доиграть встречу против Ирины Шиманович на старте соревнований WTA 125 в Бари.

Ангелина в 1/8 финала Лиможа поборется либо с четвертой сеяной Сонай Картал (Великобритания, WTA 69), либо с Джессикой Пиери (Италия, WTA 230).