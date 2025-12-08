Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первый матч за полгода. Калинина разгромила стартовую соперницу в Лиможе
WTA
08 декабря 2025, 12:21 | Обновлено 08 декабря 2025, 12:33
121
0

Первый матч за полгода. Калинина разгромила стартовую соперницу в Лиможе

Ангелина уверенно справилась с Катинкой фон Дайхманн в 1/16 финала турнира WTA 125

08 декабря 2025, 12:21 | Обновлено 08 декабря 2025, 12:33
121
0
Первый матч за полгода. Калинина разгромила стартовую соперницу в Лиможе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) успешно стартовала на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромно переиграла Катинку фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 222) за 1 час и 11 минут.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении, 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) – 6:2, 6:2

Калинина провела второе очное противостояние против фон Дайхманн. В 2018 году Ангелина справилась с Катинкой в первом круге US Open.

Калинина провела первый матч за полгода – 2 июня украинка не сумела доиграть встречу против Ирины Шиманович на старте соревнований WTA 125 в Бари.

Ангелина в 1/8 финала Лиможа поборется либо с четвертой сеяной Сонай Картал (Великобритания, WTA 69), либо с Джессикой Пиери (Италия, WTA 230).

По теме:
Ангелина Калинина – Катинка фон Дайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина возвращается. Стала известна первая соперница Калининой в Лиможе
Подрез сумела взять всего два гейма в матче квалификации WTA 125 в Лиможе
Ангелина Калинина Катинка фон Дайхманн WTA Лимож
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо оформило подписание украинского вратаря
Футбол | 08 декабря 2025, 07:40 1
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря

Андрей Черник продолжит карьеру в киевском клубе

ФОТО. Свитолина и Цуренко показали как поддерживают ВСУ
Теннис | 08 декабря 2025, 10:53 3
ФОТО. Свитолина и Цуренко показали как поддерживают ВСУ
ФОТО. Свитолина и Цуренко показали как поддерживают ВСУ

Элина Свитолина и Леся Цуренко пользуются любой возможностью, чтобы поддержать Украину

Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Футбол | 08.12.2025, 10:04
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Футбол | 08.12.2025, 08:12
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Футбол | 07.12.2025, 12:22
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
07.12.2025, 08:31 6
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
06.12.2025, 22:10 2
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем