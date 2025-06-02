Калинина досрочно завершила стартовый матч на турнире WTA 125 в Италии
Ангелина в первом раунде соревнований в Бари не доиграла поединок против Шиманович
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Бари, Италия.
В первом раунде украинка вышла на корт против «нейтралки» Ирины Шиманович (WTA 164). Ангелина проиграла первый сет, а в середине второго отказалась продолжать борьбу.
WTA 125 Бари. Грунт. 1/16 финала
Ангелина Калинина (Украина) [6] – Ирина Шиманович – 6:7 (6:8), 3:2, RET., Калинина
Ангелина не сумела доиграть встречу из-за проблем с правой рукой. А в первом сете Калинина упустила преимущество со счета 4:1, когда вела с двумя брейками.
Следующей соперницей Шиманович будет австрийская теннисистка Синья Краус (WTA 158).
Калинина проиграла второй матч подряд. 29 мая она покинула Ролан Гаррос, уступив Лоис Буассон во втором круге.
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