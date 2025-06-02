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  4. Калинина досрочно завершила стартовый матч на турнире WTA 125 в Италии
WTA
02 июня 2025, 19:43 | Обновлено 02 июня 2025, 19:47
1185
4

Калинина досрочно завершила стартовый матч на турнире WTA 125 в Италии

Ангелина в первом раунде соревнований в Бари не доиграла поединок против Шиманович

02 июня 2025, 19:43 | Обновлено 02 июня 2025, 19:47
1185
4
Калинина досрочно завершила стартовый матч на турнире WTA 125 в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Бари, Италия.

В первом раунде украинка вышла на корт против «нейтралки» Ирины Шиманович (WTA 164). Ангелина проиграла первый сет, а в середине второго отказалась продолжать борьбу.

WTA 125 Бари. Грунт. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [6] – Ирина Шиманович – 6:7 (6:8), 3:2, RET., Калинина

Ангелина не сумела доиграть встречу из-за проблем с правой рукой. А в первом сете Калинина упустила преимущество со счета 4:1, когда вела с двумя брейками.

Следующей соперницей Шиманович будет австрийская теннисистка Синья Краус (WTA 158).

Калинина проиграла второй матч подряд. 29 мая она покинула Ролан Гаррос, уступив Лоис Буассон во втором круге.

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Ангелина Калинина Ирина Шиманович WTA Бари травма травма руки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
капець...
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+1
C.Пеклов
1,5 місяці не грала, й знов проблеми зі здоров'ям.Щось в цьому сезоні не везе Гелі.
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0
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apepa
Да что ж такое...
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0
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