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Ролан Гаррос
29 мая 2025, 19:25 | Обновлено 29 мая 2025, 19:33
525
2

Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025

К сожалению, Ангелина ничего не сумела противопоставить Лоис Буассон

29 мая 2025, 19:25 | Обновлено 29 мая 2025, 19:33
525
2
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромно проиграла Лоис Буассон (Франция, WTA 361) за 1 час и 5 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Лоис Буассон (Франция) [WC] – 1:6, 2:6

Калинина провела третье очное противостояние против Буассон и впервые потерпела поражение. В 2021 году Ангелина вначале одолела Лоис в полуфинале квалификации к Ролан Гаррос, а затем справилась с ней в 1/8 финала 100-тысячника в Контрексевиле.

Ангелина на старте РГ-2025 выиграла у Элины Аванесян, добыв первую викторию за 1.5 месяца. Буассон в первом круге выбила Элизе Мертенс, а в 1/16 финала поборется либо против Алиши Паркс, либо против Эльзы Жакемо.

Калинина в девятый раз в карьере выступила на кортах французского мейджора и не сумела впервые пробиться в третий раунд.

Буассон выиграла седьмой матч подряд. Перед стартом слэма в Париже Лоис стала чемпионкой соревнований ITF W75 в Сен-Годенсе.

Украину в одиночном разряде РГ-2025 продолжат представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Завтра, 30 мая, они проведут поединки 1/16 финала.

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Лоис Буассон Ангелина Калинина Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Фізика в Калініної на нулі. Ну і наскільки важка в пересуванні Ангеліна, настільки ж легким на ногах виявився цей французький хлопчина. Результат відповідний.
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+3
Sit Simurg
Не готова до тенісу поки що Ангеліна ... Сподіваюсь - тимчасово ..... 
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0
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