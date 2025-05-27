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  4. Возвращение Ангелины. Калинина на старте Ролан Гаррос разбила экс-россиянку
Ролан Гаррос
27 мая 2025, 15:54 |
3449
14

Возвращение Ангелины. Калинина на старте Ролан Гаррос разбила экс-россиянку

Ангелина в 1/64 финала мейджора уверенно одолела Элину Аванесян в двух сетах

27 мая 2025, 15:54 |
3449
14
Возвращение Ангелины. Калинина на старте Ролан Гаррос разбила экс-россиянку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В 1/64 финала украинка в двух сетах разгромила экс-россиняку Элину Аванесян (Армения, WTA 40) за 1 час и 15 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Элина Аванесян (Армения) – Ангелина Калинина (Украина) – 1:6, 2:6

Калинина взяла реванш у Аванесян за поражение в матче первого круга Уимблдона в прошлом году.

Ангелина провела первый матч за последние 1.5 месяца. Тогда, 17 апреля, она в Руане уступила Элине Свитолиной – будущей победительнице турнира. Калинина пропустила крупные грунтовые соревнования в Мадриде и Риме из-за болезни.

Во втором раунде Ролан Гаррос Калинина поборется либо против Лоис Буассон (Франция, WTA 361), либо против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24).

Калинина в девятый раз выступает на французском мейджоре и в третий раз пробилась во второй круг. До стадии 1/16 финала украинка еще не доходила.

Ангелина стала четвертой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/32 финала РГ-2025. Ранее это сделали Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Калинина в Париже также выступит в парном разряде, где вместе с Сюй Ифань в стартовой встрече выйдет на корт против тандема Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

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Ангелина Калинина Элина Аванесян Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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BATI-GOOOOOL
Ну Геля ! Ну красава ! Не очікувано... Знімаю шляпу,капелюха та все знімаю))...Подивимося як далі буде..
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+9
RomеоBoss
В кожному матчі я за Гелю дуже переживаю!
Якась вона буває невпевнена,щось її фізично,або морально заважає!
Конкретно в цьому матчі з Аванісян,Ангеліна була сильніша на 2 голови!
Вітаю з Перемогою!
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+6
Pat_riot
Підтягнулася саме до РГ. Молодець! Не даремно, значить, колись в Римі та Брісбені "запалювала". Руки пам`ятають). 
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+5
C.Пеклов
Молодець!Добре підготувалася до матчу! А дропи-просто клас!Браво!Успіху в наступному матчі!
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+4
Олег Мандрівник
Красава. Только расслабилась во втором сете, поняла что на расслабоне не выиграть, снова включилась и завершила вынос тела 😁
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+3
C.Пеклов
Приємна новина- Юля перемогла в парі!
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+3
Андрій Заліщук
Норрі також послав Медведева за кораблем уже в 1 колі, ніштяк!!!
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
pawa
З перемогою, Ангеліно! Так тримати й надалі!
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+2
introvert
Не збираюсь применшувати заслуг Калініної, але суперниця їй дісталась вкрай слабенька. Щойно Аванесян з етнічної вірменки стала технічною, як миттєво здала в грі та результатах. Те, як сильно колишні росіянки регресують одразу ж після зміни громадянства (Грачова, Аванесян, тепер ось Касаткіна), не може не наводити на різні думки. Переважно конспірологічного типу.
Звісно, мені можуть заперечити згадкою про так званих казашок, але там давня і ще більш мутна історія.
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0
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Barabashovo
Мы харьковчане болели за тебя, Ангелина, всей Первой Столицей! Спасибо что подарила повод порадовацца среди трудных будней героически держащих восточный рубеж Украины!
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-1
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