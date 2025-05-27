Возвращение Ангелины. Калинина на старте Ролан Гаррос разбила экс-россиянку
Ангелина в 1/64 финала мейджора уверенно одолела Элину Аванесян в двух сетах
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.
В 1/64 финала украинка в двух сетах разгромила экс-россиняку Элину Аванесян (Армения, WTA 40) за 1 час и 15 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Элина Аванесян (Армения) – Ангелина Калинина (Украина) – 1:6, 2:6
Калинина взяла реванш у Аванесян за поражение в матче первого круга Уимблдона в прошлом году.
Ангелина провела первый матч за последние 1.5 месяца. Тогда, 17 апреля, она в Руане уступила Элине Свитолиной – будущей победительнице турнира. Калинина пропустила крупные грунтовые соревнования в Мадриде и Риме из-за болезни.
Во втором раунде Ролан Гаррос Калинина поборется либо против Лоис Буассон (Франция, WTA 361), либо против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24).
Калинина в девятый раз выступает на французском мейджоре и в третий раз пробилась во второй круг. До стадии 1/16 финала украинка еще не доходила.
Ангелина стала четвертой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/32 финала РГ-2025. Ранее это сделали Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Калинина в Париже также выступит в парном разряде, где вместе с Сюй Ифань в стартовой встрече выйдет на корт против тандема Тимеа Бабош / Луиза Стефани.
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Якась вона буває невпевнена,щось її фізично,або морально заважає!
Конкретно в цьому матчі з Аванісян,Ангеліна була сильніша на 2 голови!
Вітаю з Перемогою!
Звісно, мені можуть заперечити згадкою про так званих казашок, але там давня і ще більш мутна історія.