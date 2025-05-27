Возвращение Ангелины. Калинина на старте Ролан Гаррос разбила экс-россиянку

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 113) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В 1/64 финала украинка в двух сетах разгромила экс-россиняку Элину Аванесян (Армения, WTA 40) за 1 час и 15 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Элина Аванесян (Армения) – Ангелина Калинина (Украина) – 1:6, 2:6

Калинина взяла реванш у Аванесян за поражение в матче первого круга Уимблдона в прошлом году.

Ангелина провела первый матч за последние 1.5 месяца. Тогда, 17 апреля, она в Руане уступила Элине Свитолиной – будущей победительнице турнира. Калинина пропустила крупные грунтовые соревнования в Мадриде и Риме из-за болезни.

Во втором раунде Ролан Гаррос Калинина поборется либо против Лоис Буассон (Франция, WTA 361), либо против Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 24).

Калинина в девятый раз выступает на французском мейджоре и в третий раз пробилась во второй круг. До стадии 1/16 финала украинка еще не доходила.

Ангелина стала четвертой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/32 финала РГ-2025. Ранее это сделали Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Калинина в Париже также выступит в парном разряде, где вместе с Сюй Ифань в стартовой встрече выйдет на корт против тандема Тимеа Бабош / Луиза Стефани.