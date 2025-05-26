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  4. Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
26 мая 2025, 14:22 | Обновлено 26 мая 2025, 14:50
2171
9

Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос

Юлия в 1/64 финала мейджора в трех сетах одержала победу над Тамарой Корпач

26 мая 2025, 14:22 | Обновлено 26 мая 2025, 14:50
2171
9
Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Франции 2025.

В 1/64 финала мейджора в Париже украинка в трех сетах переиграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 148).

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Тамара Корпач (Германия) [Q] – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 6:2, 1:6, 4:6

В решающей партии Юлия отыграла один скрытый матчбол на подаче в девятом гейме, после чего сама сделал брейк и приняла на поединок.

Стародубцева во второй раз сыграла против Корпач и во второй раз одержала победу. В 2024 году Юлия выиграла у Тамары в квалификации травяного турнира в Берлине.

Следующей соперницей Стародубцевой будет «нейтралка» Анастасия Потапова (WTA 37).

Юлия стартовала на Ролан Гаррос из квалификации, где в финальном раунде уступила Саре Бейлек. Но из-за снятия Сораны Кырсти с основы украинка получила статус лаки-лузера.

Стародубцева стала третьей представительницей Украины, которой удалось выйти в третий круг РГ-2025. Ранее это сделали Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а Анастасия Соболева и Марта Костюк проиграли свои стартовые матчи на мейджоре. 27 мая выступления в Париже начнет Ангелина Калинина поединком против Элины Аванесян.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Getty Images/Global Images Ukraine. Тамара Корпач
Getty Images/Global Images Ukraine. Тамара Корпач
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Юлия Стародубцева Тамара Корпач Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Sashamar
Та нічого. Тут всі важко стартують. Он Риба після Страсбурга ледь упоралась з Ріерой. При тому, що аргентинка мешкає в тих же підвалинах рейтинга, що й Бейлек.
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
mevast
Повезло Юлії в деякій мірі. Гра була рівною.
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+2
C.Пеклов
Молодець!Але не зрозуміло чому так важко далася гра, ми ж знаємо,як Юля вміє грати.Дуже багато наробила помилок,добре,що все закінчилося перемогою!Скористалася таки своїм шансом й 2 раз в кар'єрі вийшла в 2 коло ТВШ!Успіху в наступному матчі!
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+1
Neptun
Після перегляду 1-го сету хотілось писати про "вірус безвиході", вразивший у Франції і Марту, і Юлю. Але, на щастя, вірус Юлі виявився короткочасним. Зібралась. Піднапряглась. Дотерпіла. Перемогла. 
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+1
introvert
Ну... таке. Перемога є, гри немає. Грошенят заробила, новий рейтинговий рекорд підкорила, вже добре. Далі перспективи примарні.
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+1
roman75zpr
Зачёт! Лаки лузер ещё поборется!
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+1
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