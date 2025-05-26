Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос
Юлия в 1/64 финала мейджора в трех сетах одержала победу над Тамарой Корпач
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Франции 2025.
В 1/64 финала мейджора в Париже украинка в трех сетах переиграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 148).
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Тамара Корпач (Германия) [Q] – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 6:2, 1:6, 4:6
В решающей партии Юлия отыграла один скрытый матчбол на подаче в девятом гейме, после чего сама сделал брейк и приняла на поединок.
Стародубцева во второй раз сыграла против Корпач и во второй раз одержала победу. В 2024 году Юлия выиграла у Тамары в квалификации травяного турнира в Берлине.
Следующей соперницей Стародубцевой будет «нейтралка» Анастасия Потапова (WTA 37).
Юлия стартовала на Ролан Гаррос из квалификации, где в финальном раунде уступила Саре Бейлек. Но из-за снятия Сораны Кырсти с основы украинка получила статус лаки-лузера.
Стародубцева стала третьей представительницей Украины, которой удалось выйти в третий круг РГ-2025. Ранее это сделали Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а Анастасия Соболева и Марта Костюк проиграли свои стартовые матчи на мейджоре. 27 мая выступления в Париже начнет Ангелина Калинина поединком против Элины Аванесян.
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