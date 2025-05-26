Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Франции 2025.

В 1/64 финала мейджора в Париже украинка в трех сетах переиграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 148).

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Тамара Корпач (Германия) [Q] – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 6:2, 1:6, 4:6

В решающей партии Юлия отыграла один скрытый матчбол на подаче в девятом гейме, после чего сама сделал брейк и приняла на поединок.

Стародубцева во второй раз сыграла против Корпач и во второй раз одержала победу. В 2024 году Юлия выиграла у Тамары в квалификации травяного турнира в Берлине.

Следующей соперницей Стародубцевой будет «нейтралка» Анастасия Потапова (WTA 37).

Юлия стартовала на Ролан Гаррос из квалификации, где в финальном раунде уступила Саре Бейлек. Но из-за снятия Сораны Кырсти с основы украинка получила статус лаки-лузера.

Стародубцева стала третьей представительницей Украины, которой удалось выйти в третий круг РГ-2025. Ранее это сделали Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а Анастасия Соболева и Марта Костюк проиграли свои стартовые матчи на мейджоре. 27 мая выступления в Париже начнет Ангелина Калинина поединком против Элины Аванесян.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Getty Images/Global Images Ukraine. Тамара Корпач