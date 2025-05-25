Шесть украинок! Стародубцева попала в основную сетку Ролан Гаррос 2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) попала в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Украинка получила шанс выступить в основе Ролан Гаррос после отказа от участия румынки Сораны Кырсти (WTA164). Стародубцева получила статус лаки-лузера.

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В первом раунде Юлия выйдет на корт против Тамары Корпач (Германия, WTA 148).

Стародубцева, которая была посеяна под первым номером в квалификации мейджора, проиграла решающий матч отбора Саре Бейлек.

Теперь в основе РГ-2025 Украину представят шесть теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева. Свитолина уже выиграла матч 1/64 финала и вышла во второй круг, разгромив Зейнеп Сонмез.