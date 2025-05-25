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  4. Шесть украинок! Стародубцева попала в основную сетку Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 13:36 | Обновлено 25 мая 2025, 13:44
1883
5

Шесть украинок! Стародубцева попала в основную сетку Ролан Гаррос 2025

Юлия получила свой шанс: украинская теннисистка заменит Сорану Кырстю

25 мая 2025, 13:36 | Обновлено 25 мая 2025, 13:44
1883
5
Шесть украинок! Стародубцева попала в основную сетку Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) попала в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Украинка получила шанс выступить в основе Ролан Гаррос после отказа от участия румынки Сораны Кырсти (WTA164). Стародубцева получила статус лаки-лузера.

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В первом раунде Юлия выйдет на корт против Тамары Корпач (Германия, WTA 148).

Стародубцева, которая была посеяна под первым номером в квалификации мейджора, проиграла решающий матч отбора Саре Бейлек.

Теперь в основе РГ-2025 Украину представят шесть теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева. Свитолина уже выиграла матч 1/64 финала и вышла во второй круг, разгромив Зейнеп Сонмез.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mystic_Healer
пощастило
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+9
Vitason
ГАРНА НОВИНА!!ЮЛЯ НАПЕВНО ЗНАЛА ЩОСЬ ,ЩОБ НЕ ПОТРАПИТИ НА КОСТЮК)))
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+8
buryi48
Юля! Українці за твою добру гру! Будьмо! Дід Бурий
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+4
Artem_Ponomar
ну це класно, сподіваюсь що всі якомога дальше дійдуть
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+2
C.Пеклов
І що знов жереб кидали?
Ответить
-1
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