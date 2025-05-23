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  4. Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
23 мая 2025, 13:28 | Обновлено 23 мая 2025, 13:38
466
7

Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025

Юлия уступила Саре Бейлек в решающем матче отбора к мейджору

23 мая 2025, 13:28 | Обновлено 23 мая 2025, 13:38
466
7
Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) проиграла финальный матч квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

В решающем поединке отбора украинка разгромно уступила Саре Бейлек (Чехия, WTA 193) за 1 час и 20 минут.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Сара Бейлек (Чехия) – 0:6, 4:6

Во второй партии Юлия уступал 1:5 с двумя брейками, отыграла пять матчболов в седьмом гейме на приеме и даже сделала счет 4:5, но подать и остаться в игре так и не получилось.

Это была первая встреча соперниц.

Юлия впервые за 15 матч квалификации к турнирам Grand Slam потерпела поражение. В отборе к РГ-2025 Стародубцева успела пройти Ханне Вандевинкель и Тамару Зиданшек.

23 мая финал отбора проведет еще одна представительница Украины – Анастасия Соболева. Она встретится с Франческой Джонс.

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Юлия Стародубцева Сара Бейлек Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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introvert
Як там прийнято казати в подібних випадках? Як фанера над Парижем?
Навіщо я взагалі це дивився, я ж ніби-то не мазохіст? Мабуть, бо хтось написав "боронь боже, в основі Юля випаде Марті")) Захотілось побачити, що ж там за прогрес такий божевільний. Побачив...
Дивно, як з таким рівнем гри Стародубцева пройшла в фінал кваліфікації. Ще дивніше, що на сайті її вважали впевненим фаворитом зустрічі.
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+3
Sashamar
Що це було? Якщо Юля вийшла, тримаючи в голові те, що вона може пройти як лакі-лузер, то воно дуже й дуже погано. Це ми, приватні особи можемо так міркувати, а їй зась!
  Якщо включатися за рахунку 1:5, можна не встигнути, що й відбулося. І ще буки чомусь давали на перемогу Бейлек коефіціент менший, ніж на перемогу Стародубцевой. "Это ж-ж неспроста"?
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+1
Vitaly Kozak
Таке враження, що Юлю підвела психіка, коли суперниця вже виснажилась від своєї силової манери гри і вже не була такою грізною як на початку.
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+1
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Vitason
Жах,як так можно,могла зрівняти рахунок в другому сеті на своїй подачі і цього не ....ай , працювати й працювати Юлії ,задатки є ,але дуже не стабільна!!
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+1
C.Пеклов
Склалося враження,що Юля й не хоче сьогодні перемагати, може щось знає?
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0
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