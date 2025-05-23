Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) проиграла финальный матч квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.

В решающем поединке отбора украинка разгромно уступила Саре Бейлек (Чехия, WTA 193) за 1 час и 20 минут.

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Сара Бейлек (Чехия) – 0:6, 4:6

Во второй партии Юлия уступал 1:5 с двумя брейками, отыграла пять матчболов в седьмом гейме на приеме и даже сделала счет 4:5, но подать и остаться в игре так и не получилось.

Это была первая встреча соперниц.

Юлия впервые за 15 матч квалификации к турнирам Grand Slam потерпела поражение. В отборе к РГ-2025 Стародубцева успела пройти Ханне Вандевинкель и Тамару Зиданшек.

23 мая финал отбора проведет еще одна представительница Украины – Анастасия Соболева. Она встретится с Франческой Джонс.