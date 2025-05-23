Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Юлия уступила Саре Бейлек в решающем матче отбора к мейджору
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 86) проиграла финальный матч квалификации Открытого чемпионата Франции 2025.
В решающем поединке отбора украинка разгромно уступила Саре Бейлек (Чехия, WTA 193) за 1 час и 20 минут.
Ролан Гаррос 2025. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) [1] – Сара Бейлек (Чехия) – 0:6, 4:6
Во второй партии Юлия уступал 1:5 с двумя брейками, отыграла пять матчболов в седьмом гейме на приеме и даже сделала счет 4:5, но подать и остаться в игре так и не получилось.
Это была первая встреча соперниц.
Юлия впервые за 15 матч квалификации к турнирам Grand Slam потерпела поражение. В отборе к РГ-2025 Стародубцева успела пройти Ханне Вандевинкель и Тамару Зиданшек.
23 мая финал отбора проведет еще одна представительница Украины – Анастасия Соболева. Она встретится с Франческой Джонс.
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Навіщо я взагалі це дивився, я ж ніби-то не мазохіст? Мабуть, бо хтось написав "боронь боже, в основі Юля випаде Марті")) Захотілось побачити, що ж там за прогрес такий божевільний. Побачив...
Дивно, як з таким рівнем гри Стародубцева пройшла в фінал кваліфікації. Ще дивніше, що на сайті її вважали впевненим фаворитом зустрічі.
Якщо включатися за рахунку 1:5, можна не встигнути, що й відбулося. І ще буки чомусь давали на перемогу Бейлек коефіціент менший, ніж на перемогу Стародубцевой. "Это ж-ж неспроста"?