Анастасия Соболева – Франческа Джонс. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

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23 мая, в финале квалификации Ролан Гаррос, между собой сыграют Анастасия Соболева (WTA 230) и Франческа Джонс (WTA 113). Встреча начнется в 13:30 по киевскому времени.

Анастасия Соболева

В этом сезоне Соболева уже успела выиграть один турнир серии ITF, который проходил на грунте. На серьезных турнирах какого-то прорыва у спортсменки пока не было. Свой путь в этой квалификации, спортсменка начала с уверенной победы над британкой Харриет Дарт – 6:2, 6:2. Француженку Бельгравер тоже удалось обыграть в двух партиях – 6:3, 6:4, но во второй партии украинка проигрывала 1:4, после чего взяла пять геймов кряду.

Попадание в основную сетку может стать хорошим результатам, но надо пройти сильную соперницу. Соболева в отличной форме, выход в основную сетку мейджора будет для нее значимым успехом. Спортсменка много играет на своем коронном грунте, в текущем сезоне она провела 21 матч, одержав 15 побед.

Франческа Джонс

Британка знакома многим фанатам, хотя бы из-за того, что она не имеет всех пальцев на руках и ногах, но смогла стать профессиональной теннисисткой. Джонс есть чем похвастаться в текущем сезоне, ведь она выиграла два турнира серии ITF, это было в Бразилии и Чехии.

На Ролан Гаррос британка начала с уверенной победы со счетом 6:2, 6:3 над Леа Бошкович из Хорватии. А вот матч против японки Маи Хонтама получился сложным, Джонс даже отдала первую партию, однако, потом выиграла два сета, вырвав победу – 2:6, 6:3, 6:4.

Возможно, британке и сложнее делать некоторые простые вещи, но она боец по жизни, поэтому ее стоит опасаться. Благодаря успешным выступлениям, Джонс поднялась на 39 строчек в рейтинге с начала этого года, так и до топ-100 недалеко.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, это было в прошлом году, тогда британка одержала победу в двух сетах – 7:5, 6:2.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Соболевой – 3,94, победа Джонс – 1,24. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть британку и считают фаворитом, здесь я не согласен, Соболева в хорошей форме, она точно способна навязать борьбу, сражаться за победу. Жду сложного и непредсказуемого матча, который может затянуться. Я думаю, здесь может зайти ставка на победу Соболевой с форой +4,5 геймов за 1,84.

Прогноз Sport.ua Анастасия Соболева Франческа Джонс Фора Соболевой (+4.5) 1.84 Сделать ставку

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