Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Анастасия Соболева – Франческа Джонс. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
23 мая 2025, 10:03 |
183
0

Анастасия Соболева – Франческа Джонс. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

Поединок финального раунда квалификации состоится 23 мая ориентировочно в 13:30

23 мая 2025, 10:03 |
183
0
Анастасия Соболева – Франческа Джонс. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Instagram. Анастасия Соболева

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

23 мая, в финале квалификации Ролан Гаррос, между собой сыграют Анастасия Соболева (WTA 230) и Франческа Джонс (WTA 113). Встреча начнется в 13:30 по киевскому времени.

Анастасия Соболева

В этом сезоне Соболева уже успела выиграть один турнир серии ITF, который проходил на грунте. На серьезных турнирах какого-то прорыва у спортсменки пока не было. Свой путь в этой квалификации, спортсменка начала с уверенной победы над британкой Харриет Дарт – 6:2, 6:2. Француженку Бельгравер тоже удалось обыграть в двух партиях – 6:3, 6:4, но во второй партии украинка проигрывала 1:4, после чего взяла пять геймов кряду.

Попадание в основную сетку может стать хорошим результатам, но надо пройти сильную соперницу. Соболева в отличной форме, выход в основную сетку мейджора будет для нее значимым успехом. Спортсменка много играет на своем коронном грунте, в текущем сезоне она провела 21 матч, одержав 15 побед.

Франческа Джонс

Британка знакома многим фанатам, хотя бы из-за того, что она не имеет всех пальцев на руках и ногах, но смогла стать профессиональной теннисисткой. Джонс есть чем похвастаться в текущем сезоне, ведь она выиграла два турнира серии ITF, это было в Бразилии и Чехии.

На Ролан Гаррос британка начала с уверенной победы со счетом 6:2, 6:3 над Леа Бошкович из Хорватии. А вот матч против японки Маи Хонтама получился сложным, Джонс даже отдала первую партию, однако, потом выиграла два сета, вырвав победу – 2:6, 6:3, 6:4.

Возможно, британке и сложнее делать некоторые простые вещи, но она боец по жизни, поэтому ее стоит опасаться. Благодаря успешным выступлениям, Джонс поднялась на 39 строчек в рейтинге с начала этого года, так и до топ-100 недалеко.

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, это было в прошлом году, тогда британка одержала победу в двух сетах – 7:5, 6:2.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Соболевой – 3,94, победа Джонс – 1,24. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хоть британку и считают фаворитом, здесь я не согласен, Соболева в хорошей форме, она точно способна навязать борьбу, сражаться за победу. Жду сложного и непредсказуемого матча, который может затянуться. Я думаю, здесь может зайти ставка на победу Соболевой с форой +4,5 геймов за 1,84.

Прогноз Sport.ua
Анастасия Соболева
23.05.2025 -
13:30
Франческа Джонс
Фора Соболевой (+4.5) 1.84 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Юлия Стародубцева – Сара Бейлек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 23 мая
Франческа Джонс Анастасия Соболева Ролан Гаррос 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Эти псевдопатриоты...» Алиев объяснил, почему публично общается на русском
Футбол | 23 мая 2025, 10:00 6
«Эти псевдопатриоты...» Алиев объяснил, почему публично общается на русском
«Эти псевдопатриоты...» Алиев объяснил, почему публично общается на русском

Бывший полузащитник сборной Украины ответил на претензии по языку

Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Футбол | 23 мая 2025, 09:28 1
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб

Андрей может стать игроком «Милана»

Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
Футбол | 22.05.2025, 10:28
Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
Игорь СУРКИС: «Я спросил у Шовковского, нужен ли ему Ярмоленко...»
СТАХОВСКИЙ: «Обмениваться рукопожатием с теми, кто нас убивает?»
Теннис | 23.05.2025, 09:24
СТАХОВСКИЙ: «Обмениваться рукопожатием с теми, кто нас убивает?»
СТАХОВСКИЙ: «Обмениваться рукопожатием с теми, кто нас убивает?»
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Теннис | 22.05.2025, 15:25
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 4
Футбол
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
21.05.2025, 23:07 1
Футбол
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 1
Футбол
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
Сколько заработал Тоттенхэм за выигранный трофей Лиги Европы 2024/25?
22.05.2025, 05:22
Футбол
Роналдиньо рассказал, кто станет следующей суперзвездой футбола после Месси
Роналдиньо рассказал, кто станет следующей суперзвездой футбола после Месси
21.05.2025, 23:56
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
22.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем