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  4. Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 13:22 | Обновлено 25 мая 2025, 13:49
4230
19

Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу

В первом раунде мейджора украинка в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез

25 мая 2025, 13:22 | Обновлено 25 мая 2025, 13:49
4230
19
Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 76).

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Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Зейнеп Сонмез (Турция) – Элина Свитолина (Украина) [14] – 1:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

В 1/32 финала Ролан Гаррос Свитолина поборется либо против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 97), либо против Анны Бондар (Венгрия, WTA 87).

Элина стала не только первой представительницей Украины, которой удалось выйти во второй круг мейджора, но и первой, кто выиграл матч основной сетки РГ-2025 как в женском, так и в мужском разрядах.

Свитолина в 14-й раз играет на кортах Парижа и 12-й раз подряд преодолела стартовый раунд основы. Ее лучшим результатом в Париже является четвертьфинал в 2015, 2017, 2020, 2023 годах. В прошлом сезоне Элина уступила Елене Рыбакиной в матче четвертого раунда.

В воскресенье, 25 мая, из украинских теннисисток в Париже также выступят Даяна Ястремская, Анастасия Соболева и Марта Костюк.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Зейнеп Сонмез
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Зейнеп Сонмез
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Элина Свитолина Зейнеп Сонмез Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 19
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introvert
Тим часом Єва, розумничка, показавши напрочуд змістовну гру, просто знищила хвалену Стернс. От хто вже точно "халіф на годину". Що приємно, за україночку (дивіться кольори форми і стрічку на кепці) несамовито вболівали трибуни.
Наше усміхнене Лисенятко))
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+11
Андрій Заліщук
А ви в курсі, що таки Стародубцева потрапила в основу і зіграє з Корпатч в 1 раунді!!!
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+11
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introvert
Еліна зробила те, що й мала зробити проти даної суперниці - довела свою беззаперечну перевагу в грі та класі. Старт в режимі розминки - те, що потрібно для топа на мейджорах.
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+9
Alehandro
Тренування з підвищеною відповідальністю. Сонмез, в цілому, грає непогано, але стільки помилок... не заздрю турецьким вболівальникам) Успіхів Еліні у подальших раундах
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+8
Alehandro
А тим часом Єва Лис закрила з бубликом ту саму Пейтон Стернз, яка Еліні виявилась не по зубам...
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
А тим часом Олійникова відіграла сет, й зараз почнеться 3 сет
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+6
SosokDayany
Молодець красуня !
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+6
Maks23
Красава!🙂
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+5
Andromed
Світоліна переживає зараз хороший період, бажаю їй подальших успіхів
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+4
Андрій Заліщук
2 гейми для турчанки як заохочувальний приз, спокійний матч для Елінки на релаксі, старт більш, ніж впевнений
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+4
xxxxxxxxxxxxххх
Елина похудела, высушила себя. Видимо специально к РГ. На грунте имеет в этом году хорошо, надежда есть пройти как можно дальше...
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+4
serhiy
Це просто прекрасно ! Зробила мій день ! Дякую !
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+2
Sashamar
Еліна першою з усіх учасниць вийшла до наступного кола. Теж досягнення.
 Пара проміжних результатів. Лис закрила Стірнс в двох сетах (про бублик в першому тут вже повідомляли). А не вигравай дарма у Світоліной!  Ну й не можна не порадіти за нашу Єву. 
Афроканадка Мбоко (18 років) припинила новозеландську казочку. Є відчуття, що саме вона за кілька місяців стане першим номером у канадок, обійшовши і Андреєску і Фернандес.
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+2
C.Пеклов
Молодець,не без помилок.але перемогла впевнено.Так тримати й надалі!
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+2
easterly
Могла 2 нулики повісити туркені, але мабуть пожаліла)
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+1
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