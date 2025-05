Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос, уничтожив первую соперницу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 76).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Зейнеп Сонмез (Турция) – Элина Свитолина (Украина) [14] – 1:6, 1:6

Это была первая встреча соперниц.

В 1/32 финала Ролан Гаррос Свитолина поборется либо против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 97), либо против Анны Бондар (Венгрия, WTA 87).

Элина стала не только первой представительницей Украины, которой удалось выйти во второй круг мейджора, но и первой, кто выиграл матч основной сетки РГ-2025 как в женском, так и в мужском разрядах.

Свитолина в 14-й раз играет на кортах Парижа и 12-й раз подряд преодолела стартовый раунд основы. Ее лучшим результатом в Париже является четвертьфинал в 2015, 2017, 2020, 2023 годах. В прошлом сезоне Элина уступила Елене Рыбакиной в матче четвертого раунда.

В воскресенье, 25 мая, из украинских теннисисток в Париже также выступят Даяна Ястремская, Анастасия Соболева и Марта Костюк.

Starting with a smile (and the win!) 🙌#RolandGarros pic.twitter.com/GoJ87Te932