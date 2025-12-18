Команда Свитолиной проиграла Соколам. Таблица WTL перед последним туром
Элина – единственная из команды Hawks, которая выиграла матч в противостоянии с Falcons
18 декабря состоялись матчи второго тура на командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.
Игровой день очным противостоянием завершили VB Realty Hawks («Ястребы») и Game Changers Falcons («Соколы»). Falcons одержали победу с общим счетом Hawks 20:16.
Единственна в команде Hawks, которая сумела выиграть свой матч в противостоянии – Элина Свитолина. Она обыграла Магду Линетт. Далее все партнеры Элины потерпели поражения.
World Tennis League. 18 декабря
VB Realty Hawks – Game Changers Falcons
- Элина Свитолина – Магда Линетт – 6:2
- Юки Бхамбри / Маая Раджешваран Ревати – Рохан Бопанна / Магда Линетт – 3:6
- Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Рохан Бопанна / Даниил Медведев – 3:6
- Денис Шаповалов – Даниил Медведев – 4:6
18 числа состоялось еще одно противостояние – AOS Eagles («Орлы») обыграли Aussie Mavericks Kites («Коршуны») 25:13. За «Коршунов» выступает украинка Марта Костюк.
После двух туров лидером с 43 очками (43 выигранных гейма в сумме) является команда Eagles. На второй позиции идет Hawks со Свитолиной – 41. «Орлы» завтра, 19 декабря, сыграют с «Ястребами» – Элина в миксте может побороться против своего мужа Гаэля Монфиса.
На третьей строчке располагается Falcons (36), на четвертой – Kites (34). В финал выйдут первые две команды. Решающее противостояние WTL запланировано на 20 число.
Таблица World Tennis League перед последним туром
Результаты World Tennis League
