Команда Свитолиной проиграла Соколам. Таблица WTL перед последним туром

18 декабря состоялись матчи второго тура на командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

Игровой день очным противостоянием завершили VB Realty Hawks («Ястребы») и Game Changers Falcons («Соколы»). Falcons одержали победу с общим счетом Hawks 20:16.

Единственна в команде Hawks, которая сумела выиграть свой матч в противостоянии – Элина Свитолина. Она обыграла Магду Линетт. Далее все партнеры Элины потерпели поражения.

World Tennis League. 18 декабря

VB Realty Hawks – Game Changers Falcons

Элина Свитолина – Магда Линетт – 6:2

– Магда Линетт – 6:2 Юки Бхамбри / Маая Раджешваран Ревати – Рохан Бопанна / Магда Линетт – 3:6

– – 3:6 Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Рохан Бопанна / Даниил Медведев – 3:6

– 3:6 Денис Шаповалов – Даниил Медведев – 4:6

18 числа состоялось еще одно противостояние – AOS Eagles («Орлы») обыграли Aussie Mavericks Kites («Коршуны») 25:13. За «Коршунов» выступает украинка Марта Костюк.

После двух туров лидером с 43 очками (43 выигранных гейма в сумме) является команда Eagles. На второй позиции идет Hawks со Свитолиной – 41. «Орлы» завтра, 19 декабря, сыграют с «Ястребами» – Элина в миксте может побороться против своего мужа Гаэля Монфиса.

На третьей строчке располагается Falcons (36), на четвертой – Kites (34). В финал выйдут первые две команды. Решающее противостояние WTL запланировано на 20 число.

Таблица World Tennis League перед последним туром

Результаты World Tennis League