Свитолина уверенно разобралась с 55-й ракеткой мира на турнире в Бенгалуру
Элина переиграла Магду Линетт со счетом 6:2 и принесла Hawks первую победу
Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла убедительную победу над Магдой Линетт на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.
Элина за 15 минут переиграла Магду в первой игре матчевого противостояния команд VB Realty Hawks («Ястребы») и Game Changers Falcons («Соколы»).
Свитолина выиграла матч со счетом 6:2 (встречи на WTL состоят из одного сета) и принесла Hawks первую викторию.
Для Элины это вторая победа в Бенгалуру – днем ранее она справилась с Мартой Костюк, которая представляет Aussie Mavericks Kites («Коршуны»).
World Tennis League. 18 декабря
VB Realty Hawks – Game Changers Falcons
Элина Свитолина – Магда Линетт – 6:2
Далее в противостоянии Hawks и Falcons запланированы два парных поединка: Юки Бхамбри / Маая Раджешваран Ревати – Рохан Бопанна / Магда Линетт и Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Рохан Бопанна / Даниил Медведев.
Завершат игровой день на WTL Денис Шаповалов и Даниил Медведев.
