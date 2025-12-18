Свитолина уверенно разобралась с 55-й ракеткой мира на турнире в Бенгалуру

Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла убедительную победу над Магдой Линетт на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

Элина за 15 минут переиграла Магду в первой игре матчевого противостояния команд VB Realty Hawks («Ястребы») и Game Changers Falcons («Соколы»).

Свитолина выиграла матч со счетом 6:2 (встречи на WTL состоят из одного сета) и принесла Hawks первую викторию.

Для Элины это вторая победа в Бенгалуру – днем ранее она справилась с Мартой Костюк, которая представляет Aussie Mavericks Kites («Коршуны»).

World Tennis League. 18 декабря

VB Realty Hawks – Game Changers Falcons

Элина Свитолина – Магда Линетт – 6:2

Далее в противостоянии Hawks и Falcons запланированы два парных поединка: Юки Бхамбри / Маая Раджешваран Ревати – Рохан Бопанна / Магда Линетт и Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Рохан Бопанна / Даниил Медведев.

Завершат игровой день на WTL Денис Шаповалов и Даниил Медведев.