  4. Свитолина уверенно разобралась с 55-й ракеткой мира на турнире в Бенгалуру
18 декабря 2025, 15:37 | Обновлено 18 декабря 2025, 15:42
Элина переиграла Магду Линетт со счетом 6:2 и принесла Hawks первую победу

Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла убедительную победу над Магдой Линетт на выставочном командном турнире World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

Элина за 15 минут переиграла Магду в первой игре матчевого противостояния команд VB Realty Hawks («Ястребы») и Game Changers Falcons («Соколы»).

Свитолина выиграла матч со счетом 6:2 (встречи на WTL состоят из одного сета) и принесла Hawks первую викторию.

Для Элины это вторая победа в Бенгалуру – днем ранее она справилась с Мартой Костюк, которая представляет Aussie Mavericks Kites («Коршуны»).

World Tennis League. 18 декабря

VB Realty Hawks – Game Changers Falcons

Элина Свитолина – Магда Линетт – 6:2

Далее в противостоянии Hawks и Falcons запланированы два парных поединка: Юки Бхамбри / Маая Раджешваран Ревати – Рохан Бопанна / Магда Линетт и Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Рохан Бопанна / Даниил Медведев.

Завершат игровой день на WTL Денис Шаповалов и Даниил Медведев.

Элина Свитолина Магда Линетт World Tennis League выставочный турнир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua

