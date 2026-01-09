Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик узнал плохие новости из Англии о своем трансфере
Италия
09 января 2026, 01:02 |
401
0

Довбик узнал плохие новости из Англии о своем трансфере

Травма Артема может повлиять на срыв перехода в «Лидс» или «Сандерленд»

09 января 2026, 01:02 |
401
0
Довбик узнал плохие новости из Англии о своем трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Лидс Юнайтед» и «Сандерленд» могут отказаться от идеи подписания Артема Довбика уже в этом месяце из-за травмы украинского форварда.

По информации источника, нападающий «Ромы» прошел обследование после того, как был заменен в предыдущем матче. Медицинские тесты выявили незначительный мышечный разрыв левого бедра. Серьезных осложнений нет, однако Довбику придется взять паузу и тренироваться по индивидуальной программе.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По теме:
ФОТО. Скончался легендарный экс-футболист: Британия скорбит
Малиновский догнал Шевченко по количеству ассистов в Серии А
Три украинца и легионер. Клуб УПЛ не рассчитывает сразу на четырех игроков
Сандерленд Рома Рим трансферы Лидс Артем Довбик трансферы АПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Sport Witness
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»
Футбол | 09 января 2026, 00:14 0
Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»
Диего СИМЕОНЕ – Винисиусу: «Перес выбросит тебя. Послушай фанатов»

Главный тренер «Атлетико» обратился к лидеру «Реала» прямо во время игры

Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Теннис | 08 января 2026, 14:22 22
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена

Марта переиграла Аманду в двух сетах в третьем раунде австралийского пятисотника

Фееричная кульминация. ПСЖ вырвал у Марселя Суперкубок Франции
Футбол | 08.01.2026, 22:08
Фееричная кульминация. ПСЖ вырвал у Марселя Суперкубок Франции
Фееричная кульминация. ПСЖ вырвал у Марселя Суперкубок Франции
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Бокс | 08.01.2026, 05:05
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Футбол | 08.01.2026, 09:02
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 5
Футбол
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 1
Биатлон
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
07.01.2026, 04:30 12
Теннис
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
07.01.2026, 22:34 19
Бокс
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
07.01.2026, 14:55 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем