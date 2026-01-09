Довбик узнал плохие новости из Англии о своем трансфере

«Лидс Юнайтед» и «Сандерленд» могут отказаться от идеи подписания Артема Довбика уже в этом месяце из-за травмы украинского форварда.

По информации источника, нападающий «Ромы» прошел обследование после того, как был заменен в предыдущем матче. Медицинские тесты выявили незначительный мышечный разрыв левого бедра. Серьезных осложнений нет, однако Довбику придется взять паузу и тренироваться по индивидуальной программе.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.