Алонсо после дерби из Атлетико: что на самом деле заставило Реал закрыться?
Тренер бланкос удивил заявлением после победы в полуфинале
Наставник «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями после встречи с «Атлетико» в рамках полуфинала Суперкубка Испании (2:1).
– Это был полуфинальный поединок. Быстрый мяч обеспечил нам перевес, который команда стремилась сохранить. Нам приходилось подолгу играть в защите, однако ключевой задачей был проход дальше. Мы очень довольны, что получили право побороться за трофей в грядущее воскресенье.
Ситуация при счете 1:0 заставила нас подстраиваться под обстоятельства, но важно правильно оценивать каждый эпизод. Мы не планировали просто отсиживаться в обороне – нашей целью была исключительно победа, и теперь мы в финале.
– Были ли ротации связаны с тем, что Винисиус недостаточно помогал обороне?
– Соперник сосредоточил на этом фланге значительные силы, поэтому нам потребовалось добавить туда надежности, – подчеркнул Алонсо.
