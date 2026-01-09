Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Вторая громкая победа подряд. Как это было: Костюк разобрала Андрееву
WTA
09 января 2026, 17:07 | Обновлено 09 января 2026, 17:14
Смотрите фотогалерею матча 1/4 финала WTA 500 в Брисбене Костюк – Андреева

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 января украинка Марта Костюк нанесла поражение «нейтралке» Мирре Андреевой в четвертьфинальном матче хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Костюк переиграла Андрееву в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3 за 1 час и 47 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Марта Костюк – Мирра Андреева!

Костюк одержала вторую громкую победу подряд – в 1/8 финала Марта выбила третью ракетку мира Аманду Анисимову.

В полуфинале Брисбена Костюк поборется с четвертой сеяной Джессикой Пегулой.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
