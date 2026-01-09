ФОТО. Вторая громкая победа подряд. Как это было: Костюк разобрала Андрееву
Смотрите фотогалерею матча 1/4 финала WTA 500 в Брисбене Костюк – Андреева
9 января украинка Марта Костюк нанесла поражение «нейтралке» Мирре Андреевой в четвертьфинальном матче хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
Костюк переиграла Андрееву в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3 за 1 час и 47 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Марта Костюк – Мирра Андреева!
Костюк одержала вторую громкую победу подряд – в 1/8 финала Марта выбила третью ракетку мира Аманду Анисимову.
В полуфинале Брисбена Костюк поборется с четвертой сеяной Джессикой Пегулой.
