9 января украинка Марта Костюк нанесла поражение «нейтралке» Мирре Андреевой в четвертьфинальном матче хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Костюк переиграла Андрееву в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3 за 1 час и 47 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча Марта Костюк – Мирра Андреева!

Костюк одержала вторую громкую победу подряд – в 1/8 финала Марта выбила третью ракетку мира Аманду Анисимову.

В полуфинале Брисбена Костюк поборется с четвертой сеяной Джессикой Пегулой.

ФОТО. Вторая громкая победа подряд. Как это было: Костюк разобрала Андрееву