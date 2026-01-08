Арда ТУРАН: «У него странное поведение, он начал это употреблять»
Арда вспомнил совместную работу с Шелви
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал о работе с бывшим подчиненным британцем Джонджо Шелви.
«Сейчас я должен об этом сказать, чтобы не сложилось ложное впечатление: несмотря на все наши усилия, мы поняли по его странному поведению на тренировках, что этот футболист продолжал употреблять лекарства, даже на тренировках, не сообщив об этом врачам команды и не получив их консультации», – сказал Туран.
Ранее английский полузащитник «Арабиан Фэлконс» (ОАЭ) Джонджо Шелви рассказал о своем сотрудничестве с главным тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном, под руководством которого он играл в «Эюпспоре».
