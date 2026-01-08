Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «У него странное поведение, он начал это употреблять»
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 23:42 |
987
0

Арда ТУРАН: «У него странное поведение, он начал это употреблять»

Арда вспомнил совместную работу с Шелви

08 января 2026, 23:42 |
987
0
Арда ТУРАН: «У него странное поведение, он начал это употреблять»
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал о работе с бывшим подчиненным британцем Джонджо Шелви.

«Сейчас я должен об этом сказать, чтобы не сложилось ложное впечатление: несмотря на все наши усилия, мы поняли по его странному поведению на тренировках, что этот футболист продолжал употреблять лекарства, даже на тренировках, не сообщив об этом врачам команды и не получив их консультации», – сказал Туран.

Ранее английский полузащитник «Арабиан Фэлконс» (ОАЭ) Джонджо Шелви рассказал о своем сотрудничестве с главным тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном, под руководством которого он играл в «Эюпспоре».

По теме:
Пробой заполнит межсезонье девятью спаррингами
Экс-игрок молодежной сборной Украины перешел в клуб Первой лиги
В Турции ЛНЗ проведет по два спарринга в день
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Джонджо Шелви Арда Туран Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Футбол | 09 января 2026, 00:01 1
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом

Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом.

ОФИЦИАЛЬНО. Один из главных претендентов на УПЛ уволил украинского тренера
Футбол | 08 января 2026, 18:22 3
ОФИЦИАЛЬНО. Один из главных претендентов на УПЛ уволил украинского тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Один из главных претендентов на УПЛ уволил украинского тренера

Анатолий Диденко и одесский «Черноморец» договорились о прекращении сотрудничества

Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Футбол | 08.01.2026, 09:02
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Бокс | 08.01.2026, 05:05
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08.01.2026, 07:22
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
07.01.2026, 14:55 28
Футбол
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 7
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 19
Биатлон
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем