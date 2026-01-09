ФОТО. Бывший судья Премьер-лиги Дэвид Кут избежал тюрьмы

Бывший арбитр Премьер-лиги Дэвид Кут получил девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года за создание непристойного изображения ребенка, признав вину по делу о загрузке видео с участием 15-летнего подростка. Реального тюремного заключения он избежал.

Адвокаты заявили, что на момент преступления Кут употреблял кокаин и испытывал серьезные проблемы с психическим здоровьем. 43-летний экс-судья был уволен из PGMOL в декабре 2024 года после появления в соцсетях видео с оскорблениями в адрес Юргена Клоппа и употреблением наркотиков во время работы на Евро-2024.

Расследование привело к изъятию его электронных устройств в феврале 2025 года. Прокурор сообщил, что речь идет об одном видео категории A, при этом Кут не участвовал в его создании. Суд также обязал его отработать 150 часов общественных работ.

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Кута на восемь недель, а его карьера арбитра фактически завершена – руководители судейского корпуса заявили, что пути назад для него нет.

Также суд постановил применить к Куту десятилетний запрет на контакты с детьми и использование устройств. Обвинения в договорных матчах подтверждены не были, а риск повторного преступления признан низким. После ареста экс-арбитр проходит терапию, не употребляет наркотики и работает на административной должности.