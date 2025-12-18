Орлы нанесли разгромное поражение команде Костюк. Монфис победил дважды
AOS Eagles выиграли матчевое противостояние у Aussie Mavericks Kites с общим счетом 25:13
18 декабря команда AOS Eagles («Орлы») выиграла матчевое противостояние у Aussie Mavericks Kites («Кошуны») на выставочном турнире в Бенгалуру, Индия.
«Орлы» одержали победу над «Коршунами» с общим счетом 25:13 – все четыре поединка выиграли представители AOS Eagles.
В частности, свой матч за Kites проиграла украинская теннисистка Марта Костюк, которая уступила 1:6 Пауле Бадосе.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис принес Eagles две победы. Вместе с Паулой Бадосой француз переиграл Костюк и Суреши 6:3, а затем с Сумитом Нагалом одолел тандем Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши 6:3.
World Tennis League. 18 декабря
Aussie Mavericks Kites – AOS Eagles – 13:25
- Марта Костюк – Паула Бадоса – 1:6
- Марта Костюк / Дхакшинешвар Суреши – Гаэль Монфис / Паула Бадоса – 3:6
- Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал / Гаэль Монфис – 3:6
- Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал – 6:7 (6:7)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря
В женской ЛЧ напрямую в 1/4 финала вышли Барселона, Лион, Челси, Бавария