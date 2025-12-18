Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Орлы нанесли разгромное поражение команде Костюк. Монфис победил дважды
Другие новости
18 декабря 2025, 15:31 | Обновлено 18 декабря 2025, 15:33
54
0

Орлы нанесли разгромное поражение команде Костюк. Монфис победил дважды

AOS Eagles выиграли матчевое противостояние у Aussie Mavericks Kites с общим счетом 25:13

18 декабря 2025, 15:31 | Обновлено 18 декабря 2025, 15:33
54
0
Орлы нанесли разгромное поражение команде Костюк. Монфис победил дважды

18 декабря команда AOS Eagles («Орлы») выиграла матчевое противостояние у Aussie Mavericks Kites («Кошуны») на выставочном турнире в Бенгалуру, Индия.

«Орлы» одержали победу над «Коршунами» с общим счетом 25:13 – все четыре поединка выиграли представители AOS Eagles.

В частности, свой матч за Kites проиграла украинская теннисистка Марта Костюк, которая уступила 1:6 Пауле Бадосе.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис принес Eagles две победы. Вместе с Паулой Бадосой француз переиграл Костюк и Суреши 6:3, а затем с Сумитом Нагалом одолел тандем Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши 6:3.

World Tennis League. 18 декабря

Aussie Mavericks Kites – AOS Eagles – 13:25

  • Марта Костюк – Паула Бадоса – 1:6
  • Марта Костюк / Дхакшинешвар Суреши – Гаэль Монфис / Паула Бадоса – 3:6
  • Ник Кирьос / Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал / Гаэль Монфис – 3:6
  • Дхакшинешвар Суреши – Сумит Нагал – 6:7 (6:7)
По теме:
Свитолина уверенно разобралась с 55-й ракеткой мира на турнире в Бенгалуру
Элина Свитолина – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Kites (Костюк) – Eagles (Бадоса). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гаэль Монфис Марта Костюк Ник Кирьос Паула Бадоса Сумит Нагал World Tennis League выставочный турнир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 18 декабря 2025, 11:11 1
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол

Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря

ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18 декабря 2025, 06:23 0
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф

В женской ЛЧ напрямую в 1/4 финала вышли Барселона, Лион, Челси, Бавария

Монфис переиграл Медведева и принес Орлам победу над Соколами на WTL
Теннис | 17.12.2025, 19:06
Монфис переиграл Медведева и принес Орлам победу над Соколами на WTL
Монфис переиграл Медведева и принес Орлам победу над Соколами на WTL
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 18.12.2025, 12:00
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Футбол | 17.12.2025, 15:38
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 13
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем