СВИТОЛИНА: Пауза, которую я взяла в конце сезона, помогла найти боевой дух

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пообщалась с журналистами после победы над Варварой Грачевой в первом раунде турнира WTA 250 в Окленде:

«Это было хорошее выступление с моей стороны и я очень довольна тем, как смогла справиться с матчем. Первый сет получился довольно плотным. Мне кажется, что было много хороших геймов, потому что было много качественных розыгрышей. Я очень рада, что смогла найти свою игру, и, конечно, очень рада выходу во второй круг.

Я бы сказала, что почувствовала, что вернулся мой бойцовский дух. Приятно снова чувствовать себя свежей и голодной до работы, быть готовой трудиться и проходить через сложные моменты. Та пауза, которую я взяла в конце сезона, действительно помогла мне вновь найти этот дух и боевой настрой, которые были у меня на протяжении многих лет.

Пара с Винус? Я думаю, что сыграть в паре – это было хорошее решение. А особенно – сыграть вместе с такой легендой, как Винус. Для меня это был потрясающий момент – провести с ней время на корте.

Поддержка Монфиса? У него огромный опыт, гораздо больше, чем у меня. За пределами корта он очень спокойный человек, и мы разговариваем – иногда много, иногда совсем немного. Мне кажется, мы хорошо чувствуем друг друга: когда нужно поговорить, а когда – просто посмотреть сериал и не обсуждать теннис. Такой баланс очень важен.

Важно иметь в своей команде и рядом с собой человека, который говорит честно, и чье мнение ты можешь принять. Иногда правду бывает трудно услышать, но когда она исходит от твоего мужа или семьи, это, на мой взгляд, особенно важно».

8 января Свитолина сыграет против Кэти Бултер в 1/8 финала новозеландских соревнований.