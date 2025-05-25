Ястремская разобрала австралийку на РГ-2025 и в 1/32 финала ждет Соболеву
Даяна в двух сетах переиграла Дестани Аяву в первом раунде французского мейджора
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.
В 1/64 финала украинка в двух сетах разобралась с представительницей Австралии Дестани Аявой (WTA 157) за 1 час и 15 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Дестани Аява (Австралия) [WC] – 7:5, 6:1
После первой партии игра был прервана из-за дождя.
Ястремская впервые провела очное противостояние против Аявы на профессиональном уровне и второе, если учитывать юниорский теннис. В 2014 году Даяна оказалась сильнее Аявы в игре матчевого противостояния юношеских сборных Украины и Австралии на соревнованиях ITF World Junior Tennis Finals.
Следующей соперницей Даяны в Париже будет победительница противостояния Диана Шнайдер – Анастасия Соболева.
Ястремская в шестой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и во второй сумела выйти во второй раунд. В прошлом году Даяна уступила Коко Гауфф в 1/16 финала.
Ястремская стала второй украинкой, которая пробилась во второй круг РГ-2025. Ранее это сделала Элина Свитолина после победы над Зейнеп Сонмез в стартовом матче.
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