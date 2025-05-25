Ястремская разобрала австралийку на РГ-2025 и в 1/32 финала ждет Соболеву

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.

В 1/64 финала украинка в двух сетах разобралась с представительницей Австралии Дестани Аявой (WTA 157) за 1 час и 15 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Дестани Аява (Австралия) [WC] – 7:5, 6:1

После первой партии игра был прервана из-за дождя.

Ястремская впервые провела очное противостояние против Аявы на профессиональном уровне и второе, если учитывать юниорский теннис. В 2014 году Даяна оказалась сильнее Аявы в игре матчевого противостояния юношеских сборных Украины и Австралии на соревнованиях ITF World Junior Tennis Finals.

Следующей соперницей Даяны в Париже будет победительница противостояния Диана Шнайдер – Анастасия Соболева.

Ястремская в шестой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и во второй сумела выйти во второй раунд. В прошлом году Даяна уступила Коко Гауфф в 1/16 финала.

Ястремская стала второй украинкой, которая пробилась во второй круг РГ-2025. Ранее это сделала Элина Свитолина после победы над Зейнеп Сонмез в стартовом матче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Getty Images/Global Images Ukraine. Дестани Аява