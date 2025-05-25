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  4. Ястремская разобрала австралийку на РГ-2025 и в 1/32 финала ждет Соболеву
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 16:09 | Обновлено 25 мая 2025, 17:05
2760
2

Ястремская разобрала австралийку на РГ-2025 и в 1/32 финала ждет Соболеву

Даяна в двух сетах переиграла Дестани Аяву в первом раунде французского мейджора

25 мая 2025, 16:09 | Обновлено 25 мая 2025, 17:05
2760
2
Ястремская разобрала австралийку на РГ-2025 и в 1/32 финала ждет Соболеву
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах Парижа.

В 1/64 финала украинка в двух сетах разобралась с представительницей Австралии Дестани Аявой (WTA 157) за 1 час и 15 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Дестани Аява (Австралия) [WC] – 7:5, 6:1

После первой партии игра был прервана из-за дождя.

Ястремская впервые провела очное противостояние против Аявы на профессиональном уровне и второе, если учитывать юниорский теннис. В 2014 году Даяна оказалась сильнее Аявы в игре матчевого противостояния юношеских сборных Украины и Австралии на соревнованиях ITF World Junior Tennis Finals.

Следующей соперницей Даяны в Париже будет победительница противостояния Диана Шнайдер – Анастасия Соболева.

Ястремская в шестой раз выступает на кортах Ролан Гаррос и во второй сумела выйти во второй раунд. В прошлом году Даяна уступила Коко Гауфф в 1/16 финала.

Ястремская стала второй украинкой, которая пробилась во второй круг РГ-2025. Ранее это сделала Элина Свитолина после победы над Зейнеп Сонмез в стартовом матче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine. Дестани Аява
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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Даяна Ястремская Дестани Аява Ролан Гаррос 2025 Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Зібралась в 2 сеті і переконливо здолала Айву, далі...так би хотілось, щоб Настя пройшла, все таки сенсації це справа не рідка в жіночому тенісі
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0
Харьков
В первом сете пришлось потрудицца, зато второй как по маслу! Молодцы обе одесситки сегодня выдали мощь по харьковски!
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-2
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