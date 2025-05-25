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Ролан Гаррос
25 мая 2025, 15:08 | Обновлено 25 мая 2025, 15:31
2195
1

ФОТО. Куда же без этого! Стартовый матч Ястремской на Ролан Гаррос прерван

Даяна взяла первый сет у Дестани Аявы, и игра была приостановлена из-за дождя

25 мая 2025, 15:08 | Обновлено 25 мая 2025, 15:31
2195
1
ФОТО. Куда же без этого! Стартовый матч Ястремской на Ролан Гаррос прерван
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде украинка вышла на корт №9 против представительницы Австралии Дестани Аявы (WTA 157).

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Даяна выиграла первый со счетом 7:5 за 49 минут и поединок был прерван. Причина – дождь, который начался в Париже.

Пока что непонятно, когда будет возобновлено противостояние. На Ролан Гаррос есть всего три корта, на которых есть возможность закрыть крышу: корты имени Филиппа-Шатрие, Сюзанн-Ленглен и Симонны-Матье.

ФОТО. Куда же без этого! Стартовый матч Ястремской на Ролан Гаррос прерван

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фото Даяна Ястремская Дестани Аява погода (дождь, снег, ветер, туман) Ролан Гаррос 2025 прерванные матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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