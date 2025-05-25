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Ролан Гаррос
25 мая 2025, 12:36 | Обновлено 25 мая 2025, 13:08
377
0

Даяна Ястремская – Дестани Аява. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

25 мая 2025, 12:36 | Обновлено 25 мая 2025, 13:08
377
0
Даяна Ястремская – Дестани Аява. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

25 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) начнет выступления на Открытом чемпионате Франции 2025 в Париже.

В 1/64 финала украинка сыграет против Дестани Аявы (Австралия, WTA 157). Поединок состоится вторым запуском на корте №9 после игры Мбоко – Сан. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге Ролан Гаррос сыграет либо против Дианы Шнайдер, либо против Анастасии Соболевой.

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Даяна Ястремская Дестани Аява смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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