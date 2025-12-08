С кем и когда сыграет Калинина в 1/8 финала турнира WTA 125 в Лиможе?

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) во втором раунде турнира WTA 125 в Лиможе (Франция) сыграет против Сонай Картал (Великобритания, WTA 69).

Картал в 1/16 финала в двух сетах разгромила Джессику Пиери (Италия, WTA 230) за 53 минуты. Сонай отдала сопернице всего один гейм – 6:1, 6:0.

Ранее Калинина и Картал никогда не пересекались друг с другом – это будет их первое очное противостояние.

Встреча Ангелины и Сонай состоится 10 декабря – 9 числа в Лиможе будут доигрываться поединки первого раунда.

Калинина проводит первые соревнования за полгода. В 1/16 финала она уверенна разобралась с Катинкой фон Дайхманн – 6:2, 6:2.