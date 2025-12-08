Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 декабря 2025, 20:45 | Обновлено 08 декабря 2025, 21:38
Во втором раунде Ангелина встретится с Сонай Картал, которая разгромила Джессику Пиери

С кем и когда сыграет Калинина в 1/8 финала турнира WTA 125 в Лиможе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сонай Картал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) во втором раунде турнира WTA 125 в Лиможе (Франция) сыграет против Сонай Картал (Великобритания, WTA 69).

Картал в 1/16 финала в двух сетах разгромила Джессику Пиери (Италия, WTA 230) за 53 минуты. Сонай отдала сопернице всего один гейм – 6:1, 6:0.

Ранее Калинина и Картал никогда не пересекались друг с другом – это будет их первое очное противостояние.

Встреча Ангелины и Сонай состоится 10 декабря – 9 числа в Лиможе будут доигрываться поединки первого раунда.

Калинина проводит первые соревнования за полгода. В 1/16 финала она уверенна разобралась с Катинкой фон Дайхманн – 6:2, 6:2.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
