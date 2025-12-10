WTA10 декабря 2025, 20:20 | Обновлено 10 декабря 2025, 20:48
Ангелина Калинина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Лиможе
10 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) играет на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.
Во втором раунде украинка играет против Сонай Картал (Великобритания, WTA 69). Встреча начнется в 20:20 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во третьем круге поборется либо с Фионой Ферро, либо с Алишей Паркс.
|
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Тай!
Геля поступається, хоч і на дещицю, суперниці. Але грати з Картал можна і треба
