Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ангелина Калинина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 декабря 2025, 20:20 | Обновлено 10 декабря 2025, 20:48
889
2

Ангелина Калинина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 125 в Лиможе

Ангелина Калинина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

10 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) играет на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

Во втором раунде украинка играет против Сонай Картал (Великобритания, WTA 69). Встреча начнется в 20:20 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во третьем круге поборется либо с Фионой Ферро, либо с Алишей Паркс.

📺 Видеотрансляция
По теме:
Заявка Australian Open 2026: четыре украинки гарантировали место в основе
С кем и когда сыграет Калинина в 1/8 финала турнира WTA 125 в Лиможе?
Первый матч за полгода. Калинина разгромила стартовую соперницу в Лиможе
Ангелина Калинина WTA Лимож смотреть онлайн Сонай Картал
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
chevars
Тай!
chevars
Геля поступається, хоч і на дещицю, суперниці. Але грати з Картал можна і треба
