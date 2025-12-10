Ангелина Калинина – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) играет на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

Во втором раунде украинка играет против Сонай Картал (Великобритания, WTA 69). Встреча начнется в 20:20 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во третьем круге поборется либо с Фионой Ферро, либо с Алишей Паркс.