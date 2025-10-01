Бублик для Свентек! Известна возможная соперница Костюк в 1/4 финала Пекина
Эмма Наварро сотворила сенсацию в четвертом раунде тысячника в Китае, выбив Игу
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
В четвертом раунде полька в трех сетах потерпела сенсационное поражение от Эммы Наварро (США, WTA 17) за 2 часа и 30 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/8 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Эмма Наварро (США) [16] – 4:6, 6:4, 0:6
Наварро провела третье очное противостояние против Свентек и впервые сумела одолеть Игу.
Эмма может стать соперницей Марты Костюк в четвертьфинале Пекина, если украинка в своем поединке четвертого круга обыграет Джессику Пегулу.
Наварро добыла четвертую победу над представительницей топ-5 рейтинга WTA в карьере и первую в сезоне 2025 года.
Интересно, что Ига в двух предыдущих матчах на этих соревнованиях сама выигрывала сет со счетом 6:0 – против Юань Юэ и Камилы Осорио. Эмма, помимо Свентек, также выбила Елену-Габриэлу Русе и Лоис Буассон.
