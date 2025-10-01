Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бублик для Свентек! Известна возможная соперница Костюк в 1/4 финала Пекина
WTA
01 октября 2025, 16:45 | Обновлено 01 октября 2025, 16:53
Бублик для Свентек! Известна возможная соперница Костюк в 1/4 финала Пекина

Эмма Наварро сотворила сенсацию в четвертом раунде тысячника в Китае, выбив Игу

Бублик для Свентек! Известна возможная соперница Костюк в 1/4 финала Пекина
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В четвертом раунде полька в трех сетах потерпела сенсационное поражение от Эммы Наварро (США, WTA 17) за 2 часа и 30 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Эмма Наварро (США) [16] – 4:6, 6:4, 0:6

Наварро провела третье очное противостояние против Свентек и впервые сумела одолеть Игу.

Эмма может стать соперницей Марты Костюк в четвертьфинале Пекина, если украинка в своем поединке четвертого круга обыграет Джессику Пегулу.

Наварро добыла четвертую победу над представительницей топ-5 рейтинга WTA в карьере и первую в сезоне 2025 года.

Интересно, что Ига в двух предыдущих матчах на этих соревнованиях сама выигрывала сет со счетом 6:0 – против Юань Юэ и Камилы Осорио. Эмма, помимо Свентек, также выбила Елену-Габриэлу Русе и Лоис Буассон.

Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
Марта Костюк – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Без нейтралок. Фиаско Андреевой: известна еще одна пара 1/4 финала в Пекине
Ига Свёнтек Эмма Наварро WTA Пекин Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
