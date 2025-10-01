1 октября, в рамках четвертого круга турнира в Пекине, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Джессика Пегула (7).

Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка имеет репутацию крепкого середняка, хотя этого ей явно недостаточно. У Костюк в этом году не было титулов и даже финалов, хотя местами она показывала теннис высокого уровня. В Пекине спортсменка начала со второго круга, где легко разобралась с немкой Эллой Зайдель – 6:1, 6:1. Удалось закрыть в двух партиях и матч с опытной белорусской «нейтралкой» Александрой Соснович – 6:4, 6:2.

Стоит обратить внимание, что за два матча Костюк ни разу не отдала свою подачу, в последней встрече она отыграла 11 брейк-поинтов. Если учитывать матчи за сборную, Костюк находится на серии из четырех побед. В потенциальном четвертьфинале она может сыграть с лучшей в паре Свентек – Наварро.

Джессика Пегула

Американская спортсменка не нуждается в представлении, она с 2022 года стабильно держится в топ-10. Пегула неплохо выглядит в этом сезоне, выиграла три турнира на трех разных покрытиях: Остин на харде, Чарльстон на грунте и Бад Хомбург на траве.

Если проанализировать результаты, будет понятно, что теннисистка хорошо играет на американских турнирах, в текущем сезоне она дошла до финала Майами, а также играла в полуфинале US Open. В Пекине Джессика начала с уверенной победы над австралийкой Томлянович – 6:0, 6:3, а потом было большое испытание против британки Радукану – 3:6, 7:6, 6:0. Американка во втором сете последней встрече отыграла на тай-брейке три матчбола.

Личные встречи

В очных противостояниях пока счет 3:1 в пользу американки, все встречи состоялись на харде. Теннисистки играли между собой в этом году на турнире в Майами, тогда Пегула уверенно выиграла 6:2, 6:3.

Прогноз

Хоть американка и считается фаворитом этой пары, у Костюк есть неплохие шансы на победу в этом противостоянии. Пегула того стиля соперница, которая дает шансы, не доминирует в стиле Свентек.

Если украинка покажет свою лучшую игру, в этой паре может завязаться интересная интрига, я поставлю на успех Марты с форой +3,5 гейма за 1,86.