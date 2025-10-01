Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
WTA
01 октября 2025, 04:39 |
149
0

Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине

Поединок 1/8 финала состоится 1 октября и начнется ориентировочно в 15:30 по Киеву

01 октября 2025, 04:39 |
149
0
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
Коллаж Sport.ua

1 октября, в рамках четвертого круга турнира в Пекине, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Джессика Пегула (7).

Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка имеет репутацию крепкого середняка, хотя этого ей явно недостаточно. У Костюк в этом году не было титулов и даже финалов, хотя местами она показывала теннис высокого уровня. В Пекине спортсменка начала со второго круга, где легко разобралась с немкой Эллой Зайдель – 6:1, 6:1. Удалось закрыть в двух партиях и матч с опытной белорусской «нейтралкой» Александрой Соснович – 6:4, 6:2.

Стоит обратить внимание, что за два матча Костюк ни разу не отдала свою подачу, в последней встрече она отыграла 11 брейк-поинтов. Если учитывать матчи за сборную, Костюк находится на серии из четырех побед. В потенциальном четвертьфинале она может сыграть с лучшей в паре Свентек – Наварро.

Джессика Пегула

Американская спортсменка не нуждается в представлении, она с 2022 года стабильно держится в топ-10. Пегула неплохо выглядит в этом сезоне, выиграла три турнира на трех разных покрытиях: Остин на харде, Чарльстон на грунте и Бад Хомбург на траве.

Если проанализировать результаты, будет понятно, что теннисистка хорошо играет на американских турнирах, в текущем сезоне она дошла до финала Майами, а также играла в полуфинале US Open. В Пекине Джессика начала с уверенной победы над австралийкой Томлянович – 6:0, 6:3, а потом было большое испытание против британки Радукану – 3:6, 7:6, 6:0. Американка во втором сете последней встрече отыграла на тай-брейке три матчбола.

Личные встречи

В очных противостояниях пока счет 3:1 в пользу американки, все встречи состоялись на харде. Теннисистки играли между собой в этом году на турнире в Майами, тогда Пегула уверенно выиграла 6:2, 6:3.

Прогноз

Хоть американка и считается фаворитом этой пары, у Костюк есть неплохие шансы на победу в этом противостоянии. Пегула того стиля соперница, которая дает шансы, не доминирует в стиле Свентек.

Если украинка покажет свою лучшую игру, в этой паре может завязаться интересная интрига, я поставлю на успех Марты с форой +3,5 гейма за 1,86.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
01.10.2025 -
15:30
Джессика Пегула
Фора Костюк (+3.5) 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Вильярреал – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Марта Костюк Джессика Пегула WTA Пекин прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Футбол | 30 сентября 2025, 14:27 12
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина

Бизнесмен купил Тернану и отдал руководство в ней своей дочери, не имеющей опыта работы в футболе

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01 октября 2025, 00:10 8
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес

В составе киевлян будут отсутствовать три игрока

Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Футбол | 30.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
С кем сыграет Синнер? Медведев снялся: определена финальная пара в Пекине
Теннис | 30.09.2025, 15:05
С кем сыграет Синнер? Медведев снялся: определена финальная пара в Пекине
С кем сыграет Синнер? Медведев снялся: определена финальная пара в Пекине
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Футбол | 30.09.2025, 13:22
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
29.09.2025, 17:15 3
Теннис
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем