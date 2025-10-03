Определена вторая полуфинальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине

3 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) прошли матчи 1/4 финала в верхней части сетки.

Чешка Линда Носкова в двух сетах одолела представительницу Великобритании Сонай Картал.

Носкова впервые в карьере вышла в полуфинал тысячника. В обновленном рейтинге WTA Линда дебютирует в топ-20.

Седьмая ракетка мира и обидчица Марты Костюк Джессика Пегула в трех партиях справилась с Эммой Наварро. В первом сете Джессика не реализовала шесть сетболов (дважды с 40:0 в девятом и десятом геймах) и проиграла тай-брейк. Но во втором и третьем сетах Пегула разгромила свою соперницу.

Пегула пробилась в 12-й полуфинал на соревнованиях категории WTA 1000 в карьере и во второй в сезоне.

Пегула и Носкова ранее играли между собой два раза. Счет 1:1.

Днем ранее в Пекине прошли четвертьфинальные поединки в нижней части сетки, по итогам которых в полуфинале сойдутся Аманда Анисимова и Коко Гауфф.

WTA 1000 Пекин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эмма Наварро [16] – Джессика Пегула [5] – 7:6 (7:2), 2:6, 1:6

Сонай Картал – Линда Носкова [26] – 3:6, 4:6

WTA 1000 Пекин. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [5] – Линда Носкова [26]

Аманда Анисимова [3] – Коко Гауфф [2]