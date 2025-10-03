Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена вторая полуфинальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
WTA
03 октября 2025, 15:26 |
348
1

Определена вторая полуфинальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине

Линда Носкова переиграла Сонай Картал, Джессика Пегула выбила Эмму Наварро

03 октября 2025, 15:26 |
348
1 Comments
Определена вторая полуфинальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

3 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) прошли матчи 1/4 финала в верхней части сетки.

Чешка Линда Носкова в двух сетах одолела представительницу Великобритании Сонай Картал.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Носкова впервые в карьере вышла в полуфинал тысячника. В обновленном рейтинге WTA Линда дебютирует в топ-20.

Седьмая ракетка мира и обидчица Марты Костюк Джессика Пегула в трех партиях справилась с Эммой Наварро. В первом сете Джессика не реализовала шесть сетболов (дважды с 40:0 в девятом и десятом геймах) и проиграла тай-брейк. Но во втором и третьем сетах Пегула разгромила свою соперницу.

Пегула пробилась в 12-й полуфинал на соревнованиях категории WTA 1000 в карьере и во второй в сезоне.

Пегула и Носкова ранее играли между собой два раза. Счет 1:1.

Днем ранее в Пекине прошли четвертьфинальные поединки в нижней части сетки, по итогам которых в полуфинале сойдутся Аманда Анисимова и Коко Гауфф.

WTA 1000 Пекин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эмма Наварро [16] – Джессика Пегула [5] – 7:6 (7:2), 2:6, 1:6
Сонай Картал – Линда Носкова [26] – 3:6, 4:6

WTA 1000 Пекин. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [5] – Линда Носкова [26]
Аманда Анисимова [3] – Коко Гауфф [2]

По теме:
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая пара 1/2 финала турнира WTA 1000 в Пекине
Марта Костюк – Джессика Пегула. Поражение в Пекине. Видеообзор матча
WTA Пекин Линда Носкова Сонай Картал Эмма Наварро Джессика Пегула Коко Гауфф Аманда Анисимова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02 октября 2025, 21:43 136
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас

Киевляне неудачно начинают свои выступления в Лиге конференций

Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Футбол | 03 октября 2025, 09:24 7
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?
Йожеф САБО: Динамо никакое. Что Шовковский может сделать с таким составом?

Бывший тренер киевского клуба разочарован игрой команды в Лиге конференций

ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
Футбол | 03.10.2025, 07:39
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Теннис | 02.10.2025, 21:06
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02.10.2025, 23:57
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
В мільярдерши кращий допінг. Як то кажуть, все дозволено, що не заборонено.
Ответить
0
Популярные новости
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
02.10.2025, 06:45
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
01.10.2025, 22:46 3
Футбол
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем