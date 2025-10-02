Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
02 октября 2025, 16:17
Стала известна первая пара 1/2 финала турнира WTA 1000 в Пекине

Коко Гауфф прошла Еву Лис, а Аманда Анисимова выбила Жасмин Паолини

Стала известна первая пара 1/2 финала турнира WTA 1000 в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

На хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки.

Третья ракетка мира и действующая чемпионка тысячника Коко Гауфф выбила уроженку Киева Еву Лис, которая представляет Германию.

Гауфф вышла в четвертый полуфинал в сезоне 2025 года. Предыдущие три Коко успешно выиграла.

За место в финале Пекина Гауфф поборется против своей соотечественницы Аманда Анисимовой, которая в трех сетах вырвала победу у Жасмин Паолини.

Для Анисимовой это будет шестой полуфинал в сезоне и второй на тысячниках.

Ранее Коко и Аманда дважды играли между собой. Счет 1:1.

WTA 1000 Пекин. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Жасмин Паолини [6] – Аманда Анисимова [3] – 7:6 (7:4), 3:6, 4:6
Ева Лис – Коко Гауфф [2] – 3:6, 4:6

WTA Пекин Коко Гауфф Ева Лис Аманда Анисимова Жасмин Паолини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
