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WTA
27 февраля 2025, 00:55 | Обновлено 27 февраля 2025, 01:01
309
8

Калинина вылетела из турнира в Мериде от той же теннисистки, что и Костюк

Ангелина в 1/8 финала не сумела переиграть Дарью Сэвилл и завершила выступления

27 февраля 2025, 00:55 | Обновлено 27 февраля 2025, 01:01
309
8
Калинина вылетела из турнира в Мериде от той же теннисистки, что и Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 52) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Во 2-м раунде украинка в трех сетах проиграла Дарье Сэвилл (WTA 121) за 2 часа и 42 минуты.

WTA 500 Мерида. Хард. 1/8 финала

Дарья Сэвилл (Австралия) [Q] – Ангелина Калинина (Украина) – 4:6, 6:2, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным, 1:1.

В четвертьфинале пятисотника Сэвилл сыграет против победительницы противостояния Жаклин Кристиан – Паула Бадоса.

Сэвилл в Мексике стартовала в квалификации, где прошла Эллен Перес и Варвару Лепченко, а в 1-м круге основы Дарья выбила еще одну украинку – Марту Костюк. Калинина в Мериде успела переиграть только Леолию Жанжан.

Украину на этих кортах продолжать представлять сестры Колб Марина и Надежда, которые днем ранее вышли в четвертьфинал парного разряда.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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BATI-GOOOOOL
Не вже хтось сподівався на інший результат? Калініна це гравчиня у якої немає подачи,немає швидкості,немає бажання грати,не грає а страждає,немає навичок переламати хід гри...
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+1
Alehandro
Геля наче марафон відбігала перед матчем: удари кволі, ногами ледь соває...
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+1
VODA_DNIPRA_RICHKY
😢Розділяємо присмак поразки з Ангеліною🇺🇦💔
Залишається щиро привітати і побажати подальшого успіху по сітці сестроньці Даші! ❤️🇦🇺 😊
.
Після матчу, маю надію, Ангеліна подарувала Даші соковитих кавунів🍉🍉🍉 з рідної Херсонщини, а Даша у відповідь пригостила Гелю солодким медом🍯🍯🍯 з австралійського чайного дерева - із ароматом евкаліпта! ☘️☘️☘️ 😊
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0
apepa
Лохушка она и в Африке лохушка!
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0
Nba37
Докатились 121 ракетки проигрывать, вообще не готовились к сезону 
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0
Disiny7
Гаврилова vs Україна: 2 : 0
Бо ці кляті мучачос, шанувальники текіли, казали що буде теніс, а влаштували бадмінтон
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0
VODA_DNIPRA_RICHKY
🌌✨ЗОРІ В НІЧНІМ УКРАЇНСКОМУ🇺🇦 НЕБІ❗
ДИВИЛИСЯ СХІДНО-СЛОВ'ЯНСКЕЄ ДЕРБІ❗
👉Ангеліна із краю смачних кавунів! 🍉🍉🍉
Херсонщини степу широких ланів! 🌾🌾🌾
👉І наша сестричка, нА їм'я Даша -
На 3 роки майже зА Гелю старша
.
У її новій 🇦🇺країні - 40% займають пустелі❗ 🏜️🏜️🏜️
Була рада у Меріді - Даша грати проти Гелі❗
🇦🇺❤️🇺🇦 😊
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-5
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