Калинина вылетела из турнира в Мериде от той же теннисистки, что и Костюк
Ангелина в 1/8 финала не сумела переиграть Дарью Сэвилл и завершила выступления
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 52) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.
Во 2-м раунде украинка в трех сетах проиграла Дарье Сэвилл (WTA 121) за 2 часа и 42 минуты.
WTA 500 Мерида. Хард. 1/8 финала
Дарья Сэвилл (Австралия) [Q] – Ангелина Калинина (Украина) – 4:6, 6:2, 6:2
Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным, 1:1.
В четвертьфинале пятисотника Сэвилл сыграет против победительницы противостояния Жаклин Кристиан – Паула Бадоса.
Сэвилл в Мексике стартовала в квалификации, где прошла Эллен Перес и Варвару Лепченко, а в 1-м круге основы Дарья выбила еще одну украинку – Марту Костюк. Калинина в Мериде успела переиграть только Леолию Жанжан.
Украину на этих кортах продолжать представлять сестры Колб Марина и Надежда, которые днем ранее вышли в четвертьфинал парного разряда.
comeback 🚨@Daria_gav | #MeridaOpenAKRON pic.twitter.com/nwmZqOzKoo— wta (@WTA) February 26, 2025
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Залишається щиро привітати і побажати подальшого успіху по сітці сестроньці Даші! ❤️🇦🇺 😊
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Після матчу, маю надію, Ангеліна подарувала Даші соковитих кавунів🍉🍉🍉 з рідної Херсонщини, а Даша у відповідь пригостила Гелю солодким медом🍯🍯🍯 з австралійського чайного дерева - із ароматом евкаліпта! ☘️☘️☘️ 😊
Бо ці кляті мучачос, шанувальники текіли, казали що буде теніс, а влаштували бадмінтон
ДИВИЛИСЯ СХІДНО-СЛОВ'ЯНСКЕЄ ДЕРБІ❗
👉Ангеліна із краю смачних кавунів! 🍉🍉🍉
Херсонщини степу широких ланів! 🌾🌾🌾
👉І наша сестричка, нА їм'я Даша -
На 3 роки майже зА Гелю старша
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У її новій 🇦🇺країні - 40% займають пустелі❗ 🏜️🏜️🏜️
Була рада у Меріді - Даша грати проти Гелі❗
🇦🇺❤️🇺🇦 😊