Калинина вылетела из турнира в Мериде от той же теннисистки, что и Костюк

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 52) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Во 2-м раунде украинка в трех сетах проиграла Дарье Сэвилл (WTA 121) за 2 часа и 42 минуты.

WTA 500 Мерида. Хард. 1/8 финала

Дарья Сэвилл (Австралия) [Q] – Ангелина Калинина (Украина) – 4:6, 6:2, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным, 1:1.

В четвертьфинале пятисотника Сэвилл сыграет против победительницы противостояния Жаклин Кристиан – Паула Бадоса.

Сэвилл в Мексике стартовала в квалификации, где прошла Эллен Перес и Варвару Лепченко, а в 1-м круге основы Дарья выбила еще одну украинку – Марту Костюк. Калинина в Мериде успела переиграть только Леолию Жанжан.

Украину на этих кортах продолжать представлять сестры Колб Марина и Надежда, которые днем ранее вышли в четвертьфинал парного разряда.