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  4. Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде
WTA
26 февраля 2025, 00:25 | Обновлено 26 февраля 2025, 01:03
673
21

Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде

Марта в двух сетах проиграла Дарье Сэвилл в 1-м раунде мексиканского пятисотника

26 февраля 2025, 00:25 | Обновлено 26 февраля 2025, 01:03
673
21
Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 19) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде украинка в двух сетах неожиданно уступила Дарье Сэвилл (Австралия, WTA 121) за 2 часа и 9 минут.

WTA 500 Мерида. Хард. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [6] – Дарья Сэвилл (Австралия) [Q] – 4:6, 6:7 (6:8)

Во второй партии украинка побеждала со счетом 3:0, а в 12-м гейме на подаче не сумела реализовать три сетбола. На тай-брейке Марта также упустила еще один сет-поинт.

Это была третья встреча соперниц. Марта впервые проиграла очное противостояние.

В 1/8 финала Сэвилл сыграет против еще одной украинки Ангелины Калининой, которая днем ранее прошла Леолию Жанжан. Костюк не сумела подарить украинским болельщиком первое дерби в сезоне.

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Комментарии 21
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Alehandro
Шо це було?) Проти ніякої гаврилової так ганебно відіграти... стільки помилок, якісь рандомні удари абикуди... жах
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+6
Nba37
Где выигранные турниры от Костюк , а ей уже скоро будет 23 года, это наверно неизлечимо на счёт истерик 
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+4
Александр Филоимонов
Что это за игра, Марта вообще забыла на корт выйти, в первом сете у соперницы не было не одного винерса, и она как-то его выиграла. А второй сет это сет неиспользованных моментов, сколько сетболов было и все в молоко. А фишкой сета это то когда Костюк выигрывала 3:0 40:15 на своей подаче и верный мяч шарашит в сетку, и вместо счета 4:0 он становится 3:2, а самое главное она вернула сопернице веру, в то что сет можно ещё спасти. Зачем она ехала на этот турнир, непонятно.
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+3
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Vitaly Kozak
325 очок втрачено і статус першої ракетки України. Корона злетіла з голови.
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+3
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Muskrat2
Мабуть не вгадали зі змазкою. 
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+3
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roman75zpr
Дофоткалась... Позор джунглям(
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+3
Павло
Це вже талант - зуміти так програти
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+3
simon andre
Вот такая ситуация обрисовалась. Костюк вылетела из турнира как пробка из шампанского.
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+3
dimando560
Плаття перехвалили 😂
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+3
mevast
Комусь плаття, а мені фото сподобалось. 
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+2
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Vlad Holl
Позорисько ! Поки свій талант не  профукала , міняй тренера , бо буде біда. Програвати Гавриловій ? Ти що ,зовсім себе не поважаєш ? Про що ти думаєш, тобі ж 325 очок треба було відстояти. 
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+1
NM16071
Чому несподівано? Закономірно. Психічка, яка несеться невидимим талантом
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+1
Nba37
Даже Соболева выигрывала у этой Сэвилл, вот такая Марта, как тут можно не критиковать с таким теннисом 
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+1
Обсервер Влад
Чому це "несподівано"? Виліт наших звіздуньок несподіваним не може бути апріорі, причому будь-якій суперниці і на будь-якій стадії будь-якого турніру
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0
VODA_DNIPRA_RICHKY
Сестричка Даша❤️🇦🇺 виявилась міцнішою, ніж тут передбачали деякі... 😊
Але це все ж не американкам програвати.
Сьогодні Даша виглядала трохи більше налаштованою і впевненішою, але Марта ще знайде свою найкращу, а головне - стабільну гру! 😊
Цей досвід зробить Марту❤️🇺🇦 сильнішою 😊
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-3
VODA_DNIPRA_RICHKY
На жаль, невдалий підсумок з української вболівальницької точки зору.
Але подякуємо Марті за боротьбу!
За інтиригу, що трималась до останнього подиху. Дякуємо обом дівчатам🇺🇦❤️🇦🇺
Далі, на жаль, без українського дербі - але знов зі слов'янським дербі🔥! 😊
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-5
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