Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде
Марта в двух сетах проиграла Дарье Сэвилл в 1-м раунде мексиканского пятисотника
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 19) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.
В 1-м раунде украинка в двух сетах неожиданно уступила Дарье Сэвилл (Австралия, WTA 121) за 2 часа и 9 минут.
WTA 500 Мерида. Хард. 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) [6] – Дарья Сэвилл (Австралия) [Q] – 4:6, 6:7 (6:8)
Во второй партии украинка побеждала со счетом 3:0, а в 12-м гейме на подаче не сумела реализовать три сетбола. На тай-брейке Марта также упустила еще один сет-поинт.
Это была третья встреча соперниц. Марта впервые проиграла очное противостояние.
В 1/8 финала Сэвилл сыграет против еще одной украинки Ангелины Калининой, которая днем ранее прошла Леолию Жанжан. Костюк не сумела подарить украинским болельщиком первое дерби в сезоне.
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Сьогодні Даша виглядала трохи більше налаштованою і впевненішою, але Марта ще знайде свою найкращу, а головне - стабільну гру! 😊
Цей досвід зробить Марту❤️🇺🇦 сильнішою 😊
Але подякуємо Марті за боротьбу!
За інтиригу, що трималась до останнього подиху. Дякуємо обом дівчатам🇺🇦❤️🇦🇺
Далі, на жаль, без українського дербі - але знов зі слов'янським дербі🔥! 😊