Дерби не будет. Костюк неожиданно вылетела из турнира WTA 500 в Мериде

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 19) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде украинка в двух сетах неожиданно уступила Дарье Сэвилл (Австралия, WTA 121) за 2 часа и 9 минут.

WTA 500 Мерида. Хард. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [6] – Дарья Сэвилл (Австралия) [Q] – 4:6, 6:7 (6:8)

Во второй партии украинка побеждала со счетом 3:0, а в 12-м гейме на подаче не сумела реализовать три сетбола. На тай-брейке Марта также упустила еще один сет-поинт.

Это была третья встреча соперниц. Марта впервые проиграла очное противостояние.

В 1/8 финала Сэвилл сыграет против еще одной украинки Ангелины Калининой, которая днем ранее прошла Леолию Жанжан. Костюк не сумела подарить украинским болельщиком первое дерби в сезоне.