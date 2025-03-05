Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала

Вечером 4 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

За два дня прошли 4 поединка ЛЧ, а еще 4 встречи запланированы на 5 марта.

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4 марта испанский Реал Мадрид выиграл дерби против Атлетико Мадрид (2:1), Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галактикос.

Английский Арсенал на выезде разгромил нидерландским клуб ПСВ (7:1). Украинский защитник Александр Зинченко вышел на замену у канониров на 71-й минуте.

В других матчах игрового дня Брюгге дома проиграл Астон Вилле (1:3), а Боруссия Дортмунд и Лилль сыграли вничью (1:1).

5 марта португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным будет играть против испанской Барселоны. Также болельщики увидят немецкое дерби между топ-клубами Бундеслиги – первый матч проведут Бавария и Байер.

Кроме того, запланировано супершоу: ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия), а ранее других поединков встретятся Фейеноорд (Нидерланды) и Интер (Италия).

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 11/12 марта 2025 года. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/8 финала. Первые матчи

4 марта

19:45. Брюгге (Бельгия) – Астон Вилла (Англия) – 1:3

(Англия) – 1:3 22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Лилль (Франция) – 1:1

22:00. ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:7

(Англия) – 1:7 22:00. Реал Мадрид (Испания) – Атлетико Мадрид (Испания) – 2:1

5 марта

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) – Интер (Италия)

22:00. Бавария (Германия) – Байер (Германия)

22:00. Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания)

22:00. ПСЖ (Франция) – Ливерпуль (Англия)

Все результаты 1/8 финала

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