Даже Зинченко мог забить. Арсенал в ЛЧ уничтожил ПСВ, отгрузив семь мячей

4 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась разгромной победой канониров со счетом 7:1.

У гостей мяч забили Юрриен Тимбер, Итан Нванери, Микель Мерино, Мартин Эдегор (дубль), Леандро Троссард и Риккардо Калафьори. У хзяев единственный гол с пенальти оформил Ноа Ланг.

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Интересно, что Арсенал до игры с ПСВ не забивал на протяжении четырех матчей подряд.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Томаса Парти. На 81-й украинец едва не забил – его удар отбил кипер нидерландского коллектива Вальтер Бенитес. Забавно, что судья не назначил угловой, а указал на удар от ворот.

Ответный матч между Арсеналом и ПСВ состоится 12 марта на Эмирейтс и начнется в 22:00. Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 4 марта

ПСВ (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:7

Голы: Ланг, 43 (пен.) – Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 73, Троссард, 48, Калафьори, 85

ПСВ: Бенитес, Маласиа, Боскальи (Обиспо, 82), Фламинго (Нагало, 46), Ледесма (Карсдорп, 65), Сайбари (Верман, 82), Схаутен, Ланг, Тил, Перишич, де Йонг (Бакайоко, 66)

Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Калафьори, 35), Тимбер (Уайт, 77), Райс, Парти (Зинченко, 71), Эдегор, Троссард, Мерино (Тирни, 77), Нванери (Стерлинг, 71)

Предупреждения: Маласиа, 89 – Льюис-Скелли, 24, Парти, 42, Тимбер, 69

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine