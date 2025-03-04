Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даже Зинченко мог забить. Арсенал в ЛЧ уничтожил ПСВ, отгрузив семь мячей
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
04.03.2025 22:00 – FT 1 : 7
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 марта 2025, 23:54 | Обновлено 05 марта 2025, 00:23
1311
3

Даже Зинченко мог забить. Арсенал в ЛЧ уничтожил ПСВ, отгрузив семь мячей

Канониры в Эйндховене разбили соперников со счетом 7:1 в первом матче 1/8 финала еврокубка

04 марта 2025, 23:54 | Обновлено 05 марта 2025, 00:23
1311
3
Даже Зинченко мог забить. Арсенал в ЛЧ уничтожил ПСВ, отгрузив семь мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась разгромной победой канониров со счетом 7:1.

У гостей мяч забили Юрриен Тимбер, Итан Нванери, Микель Мерино, Мартин Эдегор (дубль), Леандро Троссард и Риккардо Калафьори. У хзяев единственный гол с пенальти оформил Ноа Ланг.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Интересно, что Арсенал до игры с ПСВ не забивал на протяжении четырех матчей подряд.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Томаса Парти. На 81-й украинец едва не забил – его удар отбил кипер нидерландского коллектива Вальтер Бенитес. Забавно, что судья не назначил угловой, а указал на удар от ворот.

Ответный матч между Арсеналом и ПСВ состоится 12 марта на Эмирейтс и начнется в 22:00. Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 4 марта

ПСВ (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:7

Голы: Ланг, 43 (пен.) – Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 73, Троссард, 48, Калафьори, 85

ПСВ: Бенитес, Маласиа, Боскальи (Обиспо, 82), Фламинго (Нагало, 46), Ледесма (Карсдорп, 65), Сайбари (Верман, 82), Схаутен, Ланг, Тил, Перишич, де Йонг (Бакайоко, 66)

Арсенал: Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Калафьори, 35), Тимбер (Уайт, 77), Райс, Парти (Зинченко, 71), Эдегор, Троссард, Мерино (Тирни, 77), Нванери (Стерлинг, 71)

Предупреждения: Маласиа, 89 – Льюис-Скелли, 24, Парти, 42, Тимбер, 69

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Итоги дня Лиги чемпионов. Дерби в пользу Реала, 7 мячей от Арсенала
ВИДЕО Фаны уходят. Арсенал куражится: Эдегор оформил дубль, сделав счет 6:1
ВИДЕО. Браим Диас с дриблингом в окружении соперников вывел Реал вперед
Риккардо Калафьори ПСВ Арсенал Лондон ПСВ - Арсенал Лига чемпионов Александр Зинченко Ноа Ланг пенальти Юрриен Тимбер Итан Нванери Микель Мерино Мартин Эдегор Леандро Троссард
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Хозяева отыграли один. В матче ПСВ – Арсенал за тайм забито 4 гола
Футбол | 04 марта 2025, 22:55 0
ВИДЕО. Хозяева отыграли один. В матче ПСВ – Арсенал за тайм забито 4 гола
ВИДЕО. Хозяева отыграли один. В матче ПСВ – Арсенал за тайм забито 4 гола

Ноа Ланг на 43-й реализовал пенальти, сделав счет 1:3

С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 04 марта 2025, 06:30 2
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс

Помимо Элины и Марты, Украину на тысячнике в США представят Ястремская и Калинина

Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Футбол | 03.03.2025, 23:55
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Футбол | 04.03.2025, 19:42
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Футбол | 04.03.2025, 12:40
Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PullBen
ну тут все ясно, перший учасник 1/4 фіналу визначений. В другому матчі можна випускати весь резерв на поле)
Ответить
+3
apepa
В ответной игре Зинченко выйдет со старта.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
03.03.2025, 18:30 27
Футбол
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
03.03.2025, 12:03 11
Футбол
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
«Я не хочу». Усик отреагировал на то, что Зеленский привез его пояс Трампу
03.03.2025, 00:40 4
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 3
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
04.03.2025, 09:25 3
Бокс
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
04.03.2025, 07:52 10
Футбол
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
Тренер Дюбуа: «У него проблемы перед Усиком... Даниэля отстранили»
03.03.2025, 05:02 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем