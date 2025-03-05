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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
04.03.2025 22:00 – FT 1 : 7
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 марта 2025, 00:10 | Обновлено 05 марта 2025, 00:14
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ПСВ – Арсенал – 1:7. Побоище в Эйндховене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25

05 марта 2025, 00:10 | Обновлено 05 марта 2025, 00:14
889
0
ПСВ – Арсенал – 1:7. Побоище в Эйндховене. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы сыграли на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте.

Ответный матча между Арсеналом и ПСВ пройдет 12 марта в 22:00 на арене Эмирейтс в Лондоне.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 4 марта

ПСВ (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:7

Голы: Ланг, 43 (пен.) – Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 73, Троссард, 48, Калафьори, 85

Видеообзор матча ожидается...

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Калафьори (Арсенал).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Ноа Ланг (ПСВ Эйндховен).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Юрриен Тимбер (Арсенал).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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