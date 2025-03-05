ПСВ Эйндховен

4 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы сыграли на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте.

Ответный матча между Арсеналом и ПСВ пройдет 12 марта в 22:00 на арене Эмирейтс в Лондоне.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Первый матч, 4 марта

ПСВ (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:7

Голы: Ланг, 43 (пен.) – Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 73, Троссард, 48, Калафьори, 85

Видеообзор матча ожидается...