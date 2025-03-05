ПСВ Эйндховен

ПСВ – Арсенал – 1:7. Побоище в Эйндховене. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25
4 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).
Коллективы сыграли на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте.
Ответный матча между Арсеналом и ПСВ пройдет 12 марта в 22:00 на арене Эмирейтс в Лондоне.
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Первый матч, 4 марта
ПСВ (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:7
Голы: Ланг, 43 (пен.) – Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 73, Троссард, 48, Калафьори, 85
Видеообзор матча ожидается...
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вероятно, украинский вратарь летом перейдет в «Манчестер Сити»
Турки ответил на критику Джервонты Дэвиса