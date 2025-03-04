04.03.2025 22:00 – перерыв 1 : 3
Лига чемпионов04 марта 2025, 21:57 | Обновлено 04 марта 2025, 22:00
1044
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ПСВ – Арсенал. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 марта в 22:00 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
04 марта 2025, 21:57 | Обновлено 04 марта 2025, 22:00
1044
8
Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Арсеналом».
Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСВ – АрсеналСмотреть трансляцию
События матча
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Ноа Ланг (ПСВ Эйндховен).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Юрриен Тимбер (Арсенал).
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