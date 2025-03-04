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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
04.03.2025 22:00 – перерыв 1 : 3
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 марта 2025, 21:57 | Обновлено 04 марта 2025, 22:00
1044
8

ПСВ – Арсенал. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 марта в 22:00 первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

04 марта 2025, 21:57 | Обновлено 04 марта 2025, 22:00
1044
8
ПСВ – Арсенал. Зинченко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 4 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Арсеналом».

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСВ – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСВ – Арсенал
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Трансляция матча В эфире

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События матча

43’
ГОЛ ! С пенальти забил Ноа Ланг (ПСВ Эйндховен).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Итан Нванери (Арсенал).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Юрриен Тимбер (Арсенал).
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ПСВ смотреть онлайн Лига чемпионов Арсенал Лондон ПСВ - Арсенал Александр Зинченко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 8
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avk2307
3-0 уже конечно серьозно. Но минус Скелли
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avk2307
За два матчі в АПл  нуль голів, а тут два з двох
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avk2307
Ну і Нванері додав.
Несподіванно
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0
avk2307
Початок не поганий. Тімбер головою не очікував гол
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0
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