Микель АРТЕТА: «Нам не хватало этого много лет»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу над ПСВ (7:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Это огромный результат на выезде в соревновании, которое мы любим, и которого нам не хватало много лет. Это действительно особенный вечер для нас. Мне очень понравился матч, поэтому спасибо игрокам за игру. То, как мы это сделали, то, как мы играли, и голы, которые мы забили, – это был особенный вечер. Мы можем наслаждаться сегодняшним вечером, потому что это была впечатляющая игра и невероятный счет.

Мы попросили игроков взять инициативу на себя. Когда вы выходите на такой стадии, вы действительно должны играть, любить игру и идти к цели. Сегодня у нас был защитник Майлз Льюис-Скелли, который отдал передачу на вингера Нванери на противоположном фланге. У нас есть Юрриен Тимбер, который забил головой, будучи защитником. У нас есть Риччи Калафиори, который делает забег как нападающий и забивает правой ногой. Вот о чем я говорю: движение, смелость и игра так, как мы хотим играть.

Эдегор? Было видно, что он был раскованным, наслаждался игрой и имел ту энергию, с которой он становится игроком, который делает разницу. Я очень рад, что в такой большой вечер, как этот, капитан выходит на поле и показывает такую игру».

Ответный матч между «Арсеналом» и ПСВ состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени.