Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ – Арсенал. Прогноз и анонс на матч
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
04.03.2025 22:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 марта 2025, 05:29 | Обновлено 04 марта 2025, 05:30
40
0

ПСВ – Арсенал. Прогноз и анонс на матч

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 4 марта в 22:00 по Киеву

04 марта 2025, 05:29 | Обновлено 04 марта 2025, 05:30
40
0
ПСВ – Арсенал. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

4 марта, свою первую встречу 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов проведут ПСВ и Арсенал. Начала матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

ПСВ

Нидерландский гранд слабо начал этап Лиги, набрав всего два очка в трех стартовых матчах, но потом, 4 победы в пяти встречах позволили пробиться в плей-офф. В 1/16 финала ПСВ сумел пройти сильный Ювентус – 1:2 на выезде – 3:1 дома, но решающий мяч был забит в овертайме.

Команда почти самоустранилась от борьбы за чемпионство на внутренней арене, выдав серию из четырех матчей без побед (3 ничьи и проигрыш). В последнем туре было выездное поражение от Гоу Эхед Иглз со счетом 2:3. Сейчас ПСВ второй в чемпионате, отставание от первого Аякса уже целых 8 очков, есть сомнения, что такой гандикап удастся отыграть за десять туров.

ПСВ умудрился вылететь из национального кубка, проиграв на своем поле уже упомянутому Гоу Эхед Иглз со счетом 1:2 в полуфинале. У команды явный спад, обыграть в такой форме Арсенал невероятно сложно. Не помогут партнерам в этой встрече Байрактаревич, Дест, Фофана, Пепи, Тильман.

Арсенал

«Канониры» сразу попали в 1/8 финала Лиги Чемпионов, так как заняли высокое третье место на этапе Лиги. Такая передышка позволила сконцентрироваться на внутренней арене, хотя это не сильно помогло.

Арсенал снова откладывает свои мечты о чемпионстве, ведь идет вторым в АПЛ, отставание от первого Ливерпуля составляет целых 13 очков, не успокаивает даже игра в запасе. Подопечные Артеты уже два матча не забивают в чемпионате, сначала уступили в дерби Вест Хэму – 0:1, а потом расписали нулевую ничью в гостях с Ноттингем Форест.

Из Кубка Англии и Кубка лиги клуб вылетел, поэтому самый реальный трофей, который можно взять, это Лига Чемпионов, хотя в такой сценарий сложно поверить. У клуба серьезные кадровые потери, не смогут сыграть Жезус, Хаверц, Мартинелли, Сака, Томиясу, все эти ребята входили в основную обойму и могли выйти в старте.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Соперники пересекались ранее, играя с переменным успехом, но чаще побеждал английский клуб. Последний раз команды играли между собой в 2023 году, на стадии группового раунда Лиги Чемпионов, тогда Арсенал выиграл на своем поле 4:0, а также сыграл 1:1 на выезде.

Прогноз

Гости котируются фаворитами предстоящего матча, но именно на своем поле ПСВ способен добиться положительного результата, ведь в Лондоне точно будет сложнее.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСВ – 2,31, ничья – 3,57, победа Арсенала – 3,9. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, матч пройдет на встречных, поэтому считаю проходимой ставку на обмен забитыми мячами за 1,83.

Прогноз Sport.ua
ПСВ Эйндховен
4 марта 2025 -
22:00
Арсенал
Обе забьют 1.83 Сделать ставку
По теме:
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч
Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Фейеноорд – Интер
ПСВ Арсенал Лондон ПСВ - Арсенал Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
Футбол | 03 марта 2025, 08:23 2
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»

Йожеф раскритиковал бывших президентов Украины

СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
Футбол | 03 марта 2025, 12:03 12
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» – о поединке с «Ворсклой»

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший талант Днепра-1 продолжит карьеру в Румынии
Футбол | 04.03.2025, 05:14
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший талант Днепра-1 продолжит карьеру в Румынии
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший талант Днепра-1 продолжит карьеру в Румынии
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Футбол | 03.03.2025, 18:30
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Трамп распорядился прекратить всю военную помощь Украине
Война | 04.03.2025, 03:23
Трамп распорядился прекратить всю военную помощь Украине
Трамп распорядился прекратить всю военную помощь Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Усика оценила конфликт Зеленского и Трампа, вспомнив о муже
Жена Усика оценила конфликт Зеленского и Трампа, вспомнив о муже
02.03.2025, 00:02 1
Бокс
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
03.03.2025, 01:18
Бокс
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
«Довбик должен понять...». Пресс-конференция Раньери после матча с Комо
02.03.2025, 22:29 9
Футбол
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 2
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
02.03.2025, 08:25 14
Футбол
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
03.03.2025, 07:50 3
Бокс
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
02.03.2025, 08:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем