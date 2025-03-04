ПСВ Эйндховен

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4 марта, свою первую встречу 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов проведут ПСВ и Арсенал. Начала матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

ПСВ

Нидерландский гранд слабо начал этап Лиги, набрав всего два очка в трех стартовых матчах, но потом, 4 победы в пяти встречах позволили пробиться в плей-офф. В 1/16 финала ПСВ сумел пройти сильный Ювентус – 1:2 на выезде – 3:1 дома, но решающий мяч был забит в овертайме.

Команда почти самоустранилась от борьбы за чемпионство на внутренней арене, выдав серию из четырех матчей без побед (3 ничьи и проигрыш). В последнем туре было выездное поражение от Гоу Эхед Иглз со счетом 2:3. Сейчас ПСВ второй в чемпионате, отставание от первого Аякса уже целых 8 очков, есть сомнения, что такой гандикап удастся отыграть за десять туров.

ПСВ умудрился вылететь из национального кубка, проиграв на своем поле уже упомянутому Гоу Эхед Иглз со счетом 1:2 в полуфинале. У команды явный спад, обыграть в такой форме Арсенал невероятно сложно. Не помогут партнерам в этой встрече Байрактаревич, Дест, Фофана, Пепи, Тильман.

Арсенал

«Канониры» сразу попали в 1/8 финала Лиги Чемпионов, так как заняли высокое третье место на этапе Лиги. Такая передышка позволила сконцентрироваться на внутренней арене, хотя это не сильно помогло.

Арсенал снова откладывает свои мечты о чемпионстве, ведь идет вторым в АПЛ, отставание от первого Ливерпуля составляет целых 13 очков, не успокаивает даже игра в запасе. Подопечные Артеты уже два матча не забивают в чемпионате, сначала уступили в дерби Вест Хэму – 0:1, а потом расписали нулевую ничью в гостях с Ноттингем Форест.

Из Кубка Англии и Кубка лиги клуб вылетел, поэтому самый реальный трофей, который можно взять, это Лига Чемпионов, хотя в такой сценарий сложно поверить. У клуба серьезные кадровые потери, не смогут сыграть Жезус, Хаверц, Мартинелли, Сака, Томиясу, все эти ребята входили в основную обойму и могли выйти в старте.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Соперники пересекались ранее, играя с переменным успехом, но чаще побеждал английский клуб. Последний раз команды играли между собой в 2023 году, на стадии группового раунда Лиги Чемпионов, тогда Арсенал выиграл на своем поле 4:0, а также сыграл 1:1 на выезде.

Прогноз

Гости котируются фаворитами предстоящего матча, но именно на своем поле ПСВ способен добиться положительного результата, ведь в Лондоне точно будет сложнее.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСВ – 2,31, ничья – 3,57, победа Арсенала – 3,9. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, матч пройдет на встречных, поэтому считаю проходимой ставку на обмен забитыми мячами за 1,83.