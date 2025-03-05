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  4. ФОТО. Как Зинченко едва не забил. Курьезная ошибка судьи: реакция украинца
Лига чемпионов
05 марта 2025, 02:49 |
228
0

ФОТО. Как Зинченко едва не забил. Курьезная ошибка судьи: реакция украинца

4 марта Арсенал разгромил ПСВ 7:1 в матче Лиги чемпионов, Александр вышел на 71-й минуте

05 марта 2025, 02:49 |
228
0
ФОТО. Как Зинченко едва не забил. Курьезная ошибка судьи: реакция украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта лондонский Арсенал в Эйндховене разгромил нидерландский ПСВ со счетом 7:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в стартовый состав и вышел на поле 71-й минуте вместо Томаса Парти.

На 81-й минуте Киран Тирни вывел украинца на ударную позицию. Зинченко сумел пробить, но голкипер Вальтер Бенитес отбил выстрел Александра на угловой [видео момента].

К большому удивлению, главный судья Хесус Хиль Мансано не увидел сэйв вратаря и назначил удар от ворот.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В кадр телетрансляции попала реакция Зинченко, который был очень удивлен. Но не расстроен, поскольку Арсенал и так уверенно побеждал на тот момент 6:1.

Зинченко доиграл встречу до ее завершения и получил оценку в 6.3 балла от статистического портала WhoScored.

Ответный матч между Арсеналом и ПСВ пройдет 12 марта в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Старт игры – 22:00 по Киеву.

ФОТО. Как Зинченко едва не забил. Курьезная ошибка судьи: реакция украинца

Скриншот MEGOGO
Скриншот MEGOGO
Скриншот MEGOGO
Скриншот MEGOGO
Скриншот MEGOGO
Скриншот MEGOGO
Скриншот MEGOGO
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча

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фото Александр Зинченко Арсенал Лондон ПСВ ПСВ - Арсенал Лига чемпионов Хесус Хиль Мансано
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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