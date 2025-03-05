ФОТО. Как Зинченко едва не забил. Курьезная ошибка судьи: реакция украинца
4 марта Арсенал разгромил ПСВ 7:1 в матче Лиги чемпионов, Александр вышел на 71-й минуте
4 марта лондонский Арсенал в Эйндховене разгромил нидерландский ПСВ со счетом 7:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в стартовый состав и вышел на поле 71-й минуте вместо Томаса Парти.
На 81-й минуте Киран Тирни вывел украинца на ударную позицию. Зинченко сумел пробить, но голкипер Вальтер Бенитес отбил выстрел Александра на угловой [видео момента].
К большому удивлению, главный судья Хесус Хиль Мансано не увидел сэйв вратаря и назначил удар от ворот.
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В кадр телетрансляции попала реакция Зинченко, который был очень удивлен. Но не расстроен, поскольку Арсенал и так уверенно побеждал на тот момент 6:1.
Зинченко доиграл встречу до ее завершения и получил оценку в 6.3 балла от статистического портала WhoScored.
Ответный матч между Арсеналом и ПСВ пройдет 12 марта в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Старт игры – 22:00 по Киеву.
ФОТО. Как Зинченко едва не забил. Курьезная ошибка судьи: реакция украинца
Видеообзор матча
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