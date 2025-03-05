Поучаствовал в разгроме. Известна оценка Зинченко за матч с ПСВ
Украинский защитник появился на поле на 71-й минуте
Во вторник, 4 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСВ» и лондонским «Арсеналом».
Встречу принимал Филипс Стэдиум в Эйндховене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости уничтожили своего соперника со счетом 7:1.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 71-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.7 баллов из 10 возможных, Whoscored дал Александру оценку 6.3. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал полузащитник гостей Мартин Эдегор. На его счету 2 гол, 1 ассист и оценки 9.2 и 9.4 соответственно.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» в «ЛЧ» уничтожил ПСВ, отгрузив семь мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник провел на поле 79 минут
Призовой фонд – 15 тысяч гривен!