Поучаствовал в разгроме. Известна оценка Зинченко за матч с ПСВ

Во вторник, 4 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСВ» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимал Филипс Стэдиум в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости уничтожили своего соперника со счетом 7:1.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 71-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.7 баллов из 10 возможных, Whoscored дал Александру оценку 6.3. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал полузащитник гостей Мартин Эдегор. На его счету 2 гол, 1 ассист и оценки 9.2 и 9.4 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» в «ЛЧ» уничтожил ПСВ, отгрузив семь мячей.