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Лига чемпионов
05 марта 2025, 01:07 |
252
0

Поучаствовал в разгроме. Известна оценка Зинченко за матч с ПСВ

Украинский защитник появился на поле на 71-й минуте

05 марта 2025, 01:07 |
252
0
Поучаствовал в разгроме. Известна оценка Зинченко за матч с ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Во вторник, 4 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСВ» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимал Филипс Стэдиум в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости уничтожили своего соперника со счетом 7:1.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле на 71-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.7 баллов из 10 возможных, Whoscored дал Александру оценку 6.3. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал полузащитник гостей Мартин Эдегор. На его счету 2 гол, 1 ассист и оценки 9.2 и 9.4 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» в «ЛЧ» уничтожил ПСВ, отгрузив семь мячей.

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Александр Зинченко Мартин Эдегор ПСВ ПСВ - Арсенал Арсенал Лондон Лига чемпионов оценки SofaScore WhoScored
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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