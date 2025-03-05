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05 марта 2025, 01:20 |
382
0

ВИДЕО. Ведущая Реал Мадрид-TV шокировала всех большой грудью

Знает, чем привлечь внимание

05 марта 2025, 01:20 |
382
0
ВИДЕО. Ведущая Реал Мадрид-TV шокировала всех большой грудью
Instagram. Мария Аррегини

Мария Аррегини, новая ведущая клубного телевидения «Реала», вызвала фурор в социальных сетях благодаря своей сексуальности.

26-летняя итальянка, которая раньше занималась плаванием и получила образование в журналистике, стала популярной благодаря откровенным публикациям в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Недавно она сняла провокационное видео на улице, привлекая внимание прохожих своим соблазнительным образом.

«На кого я смотрела? 👀», – задаёт красавица вопрос под публикацией.

Сейчас за её страницей следят около 700 тысяч человек.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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