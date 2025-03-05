ВИДЕО. Ведущая Реал Мадрид-TV шокировала всех большой грудью
Знает, чем привлечь внимание
Мария Аррегини, новая ведущая клубного телевидения «Реала», вызвала фурор в социальных сетях благодаря своей сексуальности.
26-летняя итальянка, которая раньше занималась плаванием и получила образование в журналистике, стала популярной благодаря откровенным публикациям в Instagram.
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Недавно она сняла провокационное видео на улице, привлекая внимание прохожих своим соблазнительным образом.
«На кого я смотрела? 👀», – задаёт красавица вопрос под публикацией.
Сейчас за её страницей следят около 700 тысяч человек.
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