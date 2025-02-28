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  4. КИЧЕНОК: «Три слова про меня: сильная, позитивная и... Мне нужно кофе!»
WTA
28 февраля 2025, 14:05 |
248
0

КИЧЕНОК: «Три слова про меня: сильная, позитивная и... Мне нужно кофе!»

Людмила также приняла участие в съемке промо-ролика к ребредингу WTA

28 февраля 2025, 14:05 |
248
0
КИЧЕНОК: «Три слова про меня: сильная, позитивная и... Мне нужно кофе!»
Людмила Киченок

Девятая ракетка мира в парном разряде Людмила Киченок приняла участие в съемке промо-ролика к ребредингу WTA:

«Три слова, которые меня описывают: сильная, позитивная и... мне обязательно нужен кофе на корте!

Я представляю себя, свою страну, Украину – и на корте, и за его пределами. Я полна энергии, люблю путешествовать, открывать для себя новые места, куда нас заносит тур. Теннис дает мне возможность видеть мир.

Чтобы побеждать, нужно отдать все: страсть, силу, решительность. Это требует полной самоотдачи. На корте я становлюсь другой версией себя – мощной, непоколебимой, как настоящая стена. Мне нравится, что через теннис я могу выражать себя».

ВИДЕО. Киченок приняла участие в съемке промо-ролика к ребредингу WTA

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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