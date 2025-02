Женская теннисная ассоциация (WTA) произвела ребрединг.

Пресс-служба организации выпустила промо-ролик под названием: «Это не теннисный корт. Это наша сцена, чтобы объединить мир».

WTA обновила дизайн сайта, а также сменила логотип.

Один из самых известных журналистов в мире тенниса Жозе Моргадо выразил популярное мнение в X (Twitter):

«Я ожидал улучшения работы сайта / услуг WTA TV. Пока что ничего нет».

ВИДЕО. WTA провела ребрендинг организации. Ожидания были больше

This is not just a tennis court. This is our stage to rally the world. #WTARallyTheWorld pic.twitter.com/qA64VMcNcX

Welcome to the new era of the WTA.



Where legends are made, and the world is watching. #WTARallyTheWorld pic.twitter.com/036495nGzs