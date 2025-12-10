Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
10 декабря 2025, 10:59 |
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»

Арина отреагировала на слова украинской теннисистки

СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Лидер рейтинга WTA Арина Соболенко отреагировала на слова украинской теннисистки Марты Костюк, которая назвала наибольшее преимущество Арины и Иги Свентек

«Это настолько смешно, что мы вообще обсуждаем комментарии таких людей как Марта Костюк, но все, что я слышу здесь – это просто отговорки. Это действительно довольно забавно, потому что она сильная девушка.

Наверное, у нее больше мышц, чем у меня, и она выглядит подтянутой и сильной. Это не причина для всех матчей, которые Марта проиграла топ-теннисисткам», – сказала Соболенко.

Марта Костюк Арина Соболенко WTA Ига Свёнтек
Олег Вахоцкий Источник
