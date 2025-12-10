СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»

Лидер рейтинга WTA Арина Соболенко отреагировала на слова украинской теннисистки Марты Костюк, которая назвала наибольшее преимущество Арины и Иги Свентек

«Это настолько смешно, что мы вообще обсуждаем комментарии таких людей как Марта Костюк, но все, что я слышу здесь – это просто отговорки. Это действительно довольно забавно, потому что она сильная девушка.

Наверное, у нее больше мышц, чем у меня, и она выглядит подтянутой и сильной. Это не причина для всех матчей, которые Марта проиграла топ-теннисисткам», – сказала Соболенко.