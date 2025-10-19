КОСТЮК: «Свентек и Соболенко? Их уверенность совершенно другого уровня»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) оценила сезон-2025 в своем исполнении и рассказала, в чем сложность игр против Иги Свентек (WTA 2) и Арины Соболенко (WTA 1).

– Ты довольна своим сезоном?

– Не полностью. Знаешь, я посмотрю, где окажусь в конце года, но сейчас – именно тот момент, когда оглядываешься назад и анализируешь, что ты сделала, а что могла сделать лучше. Думаю, в этом году я сделала немало улучшений вне корта – в том, как я живу, как воспринимаю жизнь. Так что было много позитивного, но и некоторые проблемы – травмы, поражения в равных матчах.

– Похоже, у тебя есть определенные сожаления по поводу сезона-2025?

– Просто чувствую, что много раз в этом году я «билась о стену», проигрывала матчи теннисисткам из топ-10. Во многих поединках я была очень близка к победе, но не смогла дожать. Так что, когда сезон подходит к концу, есть определённое разочарование. Мне кажется, нужно сделать ещё несколько последних шагов, чтобы это преодолеть. Важно искренне верить в то, что ты делаешь, и в то, что все получится. В этом году временами казалось, что на пути постоянно появляются препятствия, мне не везло с жеребьевкой. Но как-то я оказалась там, где есть сейчас. Год был неплохой, но для меня – недостаточно хороший.

– Что отличает тебя от игроков на вершине рейтинга?

– Против Иги (Свентек), когда я с ней играла, я вообще не была готова к такому уровню. Это было больше года назад, и она уже тогда была очень сильной. Против Арины (Соболенко) я знаю, что меня ждет тяжелая битва. У меня есть свои сильные стороны, но в итоге они все намного больше, выше и физически мощнее меня.

– Ты чувствуешь давление или страх перед такими игроками, как Ига Свентек или Арина Соболенко?

– У каждого из нас свое биологическое строение. У кого-то выше уровень тестостерона, у кого-то ниже – это естественно, и это, безусловно, помогает. Я чувствую себя рядом с ними меньше. Я пытаюсь понять, как побеждать таких соперниц, опираясь на свои теннисные навыки, но мне приходится работать гораздо усерднее, чтобы выиграть очко. Мне нужно бегать гораздо больше, чем им, чтобы заработать каждый балл.

– Как можно преодолеть эту физическую разницу?

– Я не могу сделать себя на 10 килограммов больше или на пять сантиметров выше, поэтому должна использовать все, что у меня есть, на 100 %. Другие игроки имеют преимущество в других аспектах – так просто есть. Когда я смотрю на фото после матча, когда мы жмем руки у сетки, я выгляжу значительно меньше некоторых соперниц. Но это часть спорта – и для меня это классный вызов, играть против таких теннисисток. Есть множество вещей, которые я могу улучшить, но они все равно имеют определенное преимущество надо мной.

– Эти чемпионки также сильнее ментально?

– Их уверенность совершенно другого уровня. Я играла несколько равных матчей против Арины, и видно, как она действует на брейкпоинтах. Ей просто все равно. У нее нет никаких сомнений, что она их отыграет: мощная подача, сильный форхенд – и все. Ни капли сомнений. Она – № 1 в мире, играла множество финалов и имеет эту уверенность. Именно она позволяет ей не сомневаться. Для меня это не так просто – играть без сомнений. Но это и делает теннис интересным спортом, и мне нравится путь, на котором я пытаюсь это понять.