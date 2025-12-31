Габриэл забил 19-й гол в АПЛ. Какой бомбардирский рейтинг возглавляет?
Ни один защитник Премьер-лиги не забил столько за период бразильца в Арсенале
Бразильский защитник Арсенала Габриэл забил свой 19-й гол в АПЛ.
Произошло это в победном матче 19-го тура, в котором «канониры» дома победили Астон Виллу со счетом 4:1.
Открыл счет в этой встрече именно Габриэл.
За тот период, когда бразилец играет за Арсенал, ни один другой защитник лиги не имеет в активе такого количества забитых мячей в АПЛ.
Лучшие бомбардиры АПЛ среди защитников, начиная с 2020 года (с момента дебюта Габриэла за Арсенал):
- 19 – Габриэл (Арсенал)
- 13 – Майкл Кин (Эвертон)
- 12 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- 12 – Фабиан Шер (Ньюкасл Юнайтед)
- 12 – Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
Стоит отметить, что в истории Арсенала есть только один защитник с большим количеством забитых мячей в АПЛ: Лоран Косельни – 22.
