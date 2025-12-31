Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Габриэл забил 19-й гол в АПЛ. Какой бомбардирский рейтинг возглавляет?
Англия
31 декабря 2025, 09:34 | Обновлено 31 декабря 2025, 09:38
117
0

Габриэл забил 19-й гол в АПЛ. Какой бомбардирский рейтинг возглавляет?

Ни один защитник Премьер-лиги не забил столько за период бразильца в Арсенале

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский защитник Арсенала Габриэл забил свой 19-й гол в АПЛ.

Произошло это в победном матче 19-го тура, в котором «канониры» дома победили Астон Виллу со счетом 4:1.

Открыл счет в этой встрече именно Габриэл.

За тот период, когда бразилец играет за Арсенал, ни один другой защитник лиги не имеет в активе такого количества забитых мячей в АПЛ.

Лучшие бомбардиры АПЛ среди защитников, начиная с 2020 года (с момента дебюта Габриэла за Арсенал):

  • 19 – Габриэл (Арсенал)
  • 13 – Майкл Кин (Эвертон)
  • 12 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • 12 – Фабиан Шер (Ньюкасл Юнайтед)
  • 12 – Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

Стоит отметить, что в истории Арсенала есть только один защитник с большим количеством забитых мячей в АПЛ: Лоран Косельни – 22.

Габриэл Магальяес рейтинг статистика Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
