Габриэл забил 19-й гол в АПЛ. Какой бомбардирский рейтинг возглавляет?

Бразильский защитник Арсенала Габриэл забил свой 19-й гол в АПЛ.

Произошло это в победном матче 19-го тура, в котором «канониры» дома победили Астон Виллу со счетом 4:1.

Открыл счет в этой встрече именно Габриэл.

За тот период, когда бразилец играет за Арсенал, ни один другой защитник лиги не имеет в активе такого количества забитых мячей в АПЛ.

Лучшие бомбардиры АПЛ среди защитников, начиная с 2020 года (с момента дебюта Габриэла за Арсенал):

19 – Габриэл (Арсенал)

13 – Майкл Кин (Эвертон)

12 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

12 – Фабиан Шер (Ньюкасл Юнайтед)

12 – Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

Стоит отметить, что в истории Арсенала есть только один защитник с большим количеством забитых мячей в АПЛ: Лоран Косельни – 22.