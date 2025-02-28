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WTA
28 февраля 2025, 13:49 | Обновлено 28 февраля 2025, 13:55
334
0

СВИТОЛИНА: «Для меня – это не просто игра, а миссия: играть за свою страну»

Элина снялась в промо-ролике, посвященному ребрендингу WTA-Тура

28 февраля 2025, 13:49 | Обновлено 28 февраля 2025, 13:55
334
0
СВИТОЛИНА: «Для меня – это не просто игра, а миссия: играть за свою страну»
Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина снялась в промо-ролике, посвященному ребрендингу WTA-Тура.

Я играю за свою страну, за свой народ в Украине. Меня поддерживает множество людей, и я чувствую это давление. Но, как говорит Билли Джин Кинг, давление – это привилегия.

С высоко поднятой головой, с максимальной концентрацией – это моя миссия: показать боевой дух, никогда не сдаваться и вдохновлять детей по всему миру. Если ты действительно усердно работаешь, ты можешь воплотить свои мечты в реальность.

Для меня – это не просто игра, а миссия: играть за свою страну. Это не просто теннисный корт – это сцена. Это моя сцена, чтобы играть ради чего-нибудь большего».

ВИДЕО. Свитолина снялась в промо-ролике, посвященному ребрендингу WTA-Тура

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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