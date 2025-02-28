СВИТОЛИНА: «Для меня – это не просто игра, а миссия: играть за свою страну»

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина снялась в промо-ролике, посвященному ребрендингу WTA-Тура.

Я играю за свою страну, за свой народ в Украине. Меня поддерживает множество людей, и я чувствую это давление. Но, как говорит Билли Джин Кинг, давление – это привилегия.

С высоко поднятой головой, с максимальной концентрацией – это моя миссия: показать боевой дух, никогда не сдаваться и вдохновлять детей по всему миру. Если ты действительно усердно работаешь, ты можешь воплотить свои мечты в реальность.

Для меня – это не просто игра, а миссия: играть за свою страну. Это не просто теннисный корт – это сцена. Это моя сцена, чтобы играть ради чего-нибудь большего».

ВИДЕО. Свитолина снялась в промо-ролике, посвященному ребрендингу WTA-Тура