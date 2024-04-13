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  4. Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
ITF
13 апреля 2024, 21:15 | Обновлено 13 апреля 2024, 21:41
4173
20

Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла

Элина не сумела обеспечить досрочную победу, в трех сетах уступив Ане Богдан

13 апреля 2024, 21:15 | Обновлено 13 апреля 2024, 21:41
4173
20
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 апреля женская сборная Украины по теннису продолжила матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Первый поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) провели Элина Свитолина (WTA 18) и Ана Богдан (WTA 64).

Первая ракетка Украины не сумела обыграть румынку. Встреча завершилась в трех партиях в пользу Богдан. Таким образом, украинская команда пока что не выиграла у сборной Румынии матчевое противостояние. Для победы нужно 3 очка. Румынки добыли первое.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния

Третий матч. 13 апреля. Зеленый грунт

Элина Свитолина – Ана Богдан – 4:6, 6:4, 3:6

Следующими на корт выйдут Леся Цуренко и Жаклин Кристиан. Для украинской сборной это будет еще один шанс досрочно завершить противостояние и выйти в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг. В случае поражение Цуренко будет сыгран парный поединок, в котором и решится судьба противостояния Украина – Румыния.

Украина – Румыния – 2:1

  • Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0
  • Элина Свитолина – Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5
  • Элина Свитолина – Ана Богдан – 4:6, 6:4, 3:6

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Элина Свитолина Ана Богдан женская сборная Украины по теннису женская сборная Румынии по теннису Украина - Румыния Кубок Билли Джин Кинг
Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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Elis
Чому несподівано? Тільки сліпий не бачив вчора, що Еліна не в формі. Чарльстон показав, що другу підряд гру Еліна поки фізично не тягне. Може, через лікування спини якийсь час не могла тренуватись на 100%, а форму так швидко не повернеш, Радукану не дасть збрехати. 
Боролась, чіплялась, але Богдан і сама чіпка і витривала дай боже. 
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+8
Stanislav Matusevych
Несподіваною цю поразку можна назвати хіба тільки через те, що вчора демонстрували Еліна та Богдан. А так Світоліна цього року або у поганій формі, або лікується та відновлюється. Тому сьогоднішній жах від неї не повинен сильно дивувати.
Тепер, якщо не станеться дива, дійсно доля матчу вирішуватиметься у парі. Хто б міг вчора подумати? Сестри мають реалізувати на практиці свій фаворитизм на папері.
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+6
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LexХХХ
Ну що ж.. будемо надіятись на Лесю😏
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+5
C.Пеклов
Дуже у Еліни сьогодні багато помилок,показовий в цьому плані був 8 гейм 3 сету,вела 40-0,потім було 4-5 геймболів,но помилки в простих розіграшах.та якийсь нефарт звели нанівець всі зусілля Еліни і суперниця,якой сегодні ще і неймовірно щастило, довела матч до перемоги.Тепер будемо вболівати за Лесю,вірю в неї!
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+4
serhiy
Вчора більшість скептиків писали, що Леся перший матч програє. Тому буду надіятися ,що і сьогодні вона переможе.
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+3
sirjoga
Вся надія на сестер
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+3
andruha40
Слабенько як для Еліни
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+1
Юрий Щербань
Элина как всегда упала там где надо идти
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+1
mevast
А багато хто вже заглядали за горизонт, не помічаючи що може бути під ногами. Не філюйтесь, зараз Леся покаже де раки зимують. (Кажуть гумор помогає).
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+1
Первый Среди Равных
сестри Кіченок легко візьмуть парну гру.
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+1
Nostradamus
Страпонов переміг) 
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0
Vlad Holl
А чому несподівано? Богдан грала краще, от і все . А те що Еліна вже не та , то інше питання .
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-1
Александр Шевченко
Выгнали Сапронова, вот и карма пришла. Удачи Цуренко
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-7
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