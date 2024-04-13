Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Элина не сумела обеспечить досрочную победу, в трех сетах уступив Ане Богдан
13 апреля женская сборная Украины по теннису продолжила матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.
Первый поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) провели Элина Свитолина (WTA 18) и Ана Богдан (WTA 64).
Первая ракетка Украины не сумела обыграть румынку. Встреча завершилась в трех партиях в пользу Богдан. Таким образом, украинская команда пока что не выиграла у сборной Румынии матчевое противостояние. Для победы нужно 3 очка. Румынки добыли первое.
Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния
Третий матч. 13 апреля. Зеленый грунт
Элина Свитолина – Ана Богдан – 4:6, 6:4, 3:6
Следующими на корт выйдут Леся Цуренко и Жаклин Кристиан. Для украинской сборной это будет еще один шанс досрочно завершить противостояние и выйти в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг. В случае поражение Цуренко будет сыгран парный поединок, в котором и решится судьба противостояния Украина – Румыния.
Украина – Румыния – 2:1
- Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0
- Элина Свитолина – Жаклин Кристиан – 6:3, 7:5
- Элина Свитолина – Ана Богдан – 4:6, 6:4, 3:6
2 hours and 50 minutes 🥵— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 13, 2024
Ana Bogdan wins a thrilling contest against Elina Svitolina 6-4, 4-6, 6-3 to keep Romania's hopes of progressing alive! 🇷🇴#BJKCup pic.twitter.com/XSz772gMN2
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Тепер, якщо не станеться дива, дійсно доля матчу вирішуватиметься у парі. Хто б міг вчора подумати? Сестри мають реалізувати на практиці свій фаворитизм на папері.