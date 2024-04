Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла

13 апреля женская сборная Украины по теннису продолжила матч квалификации к финалу Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии.

Первый поединок второго игрового дня на корте Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) провели Элина Свитолина (WTA 18) и Ана Богдан (WTA 64).

Первая ракетка Украины не сумела обыграть румынку. Встреча завершилась в трех партиях в пользу Богдан. Таким образом, украинская команда пока что не выиграла у сборной Румынии матчевое противостояние. Для победы нужно 3 очка. Румынки добыли первое.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Румыния

Третий матч. 13 апреля. Зеленый грунт

Элина Свитолина – Ана Богдан – 4:6, 6:4, 3:6

Следующими на корт выйдут Леся Цуренко и Жаклин Кристиан. Для украинской сборной это будет еще один шанс досрочно завершить противостояние и выйти в мировой финал Кубка Билли Джин Кинг. В случае поражение Цуренко будет сыгран парный поединок, в котором и решится судьба противостояния Украина – Румыния.

Украина – Румыния – 2:1

